طارق بن خادم يفوز بمقعد نائب رئيس الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية لأصحاب الهمم

فاز سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم بمقعد نائب رئيس الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية لأصحاب الهمم لدورة جديدة، في الانتخابات التي جرت على هامش الألعاب العالمية المقامة حاليا ببانكوك.

وحصل ابن خادم على 63 صوتاً من مجموع 68 لهم حقّ التصويت، ليحافظ على منصبه للدورة الثالثة على التوالي، ولأوّل مرة بعد دمج الاتحاد الدولي للكراسي المتحرّكة والبتر "IWAS" مع الاتحاد الدولي للشلل الدماغي في كيان موحّد.

ووجه ابن خادم، شكره لممثلي الاتحادات المحليّة أعضاء الجمعيّة العموميّة على الثقة التي منحوها إيّاه، مشيداً بدعم ممثلي الاتحادات العربيّة.

وأكّد أنّ بقاء المنصب إماراتي للدورة الثالثة على التوالي هو دليل على سموّ مكانة رياضات أصحاب الهمم في المجتمع البارالمبي الدولي وكذلك قدر التأثير الكبير لأبناء الوطن في جميع المناصب.

وقال: " لولا الدعم والتشجيع من القيادة الرشيدة لما وصلت رياضات أصحاب الهمم إلى تحقيق الإنجاز تلو الآخر رياضيّاً وإداريّاً وفنيّاً".

وعلى صعيد نتائج بعثة منتخب الإمارات في منافسات دورة الألعاب العالمية، أضاف لاعبو منتخب ألعاب القوى 4 ميداليات جديدة، تمثلت في ذهبية لمحمد يوسف عثمان، بحصوله على المركز الأوّل في سباق 100م بزمن قدره 15.72 ثانية، كما أحرز محمد الشحي ميداليتين، فضيّة في سباق 400م فئة T54، وبرونزيّة في سباق 100م لذات الفئة، وأضاف أحمد الحوسني ميدالية ذهبيّة في مسابقة رمي القرص لفئة F36 ليرتفع عدد الميداليات التي حصل عليها المنتخب إلى 22 ميدالية.

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