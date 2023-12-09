لابيد: استخدام غوتيريش للمادة 99 لوقف إطلاق النار في غزة معاداة السامية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن معاداة السامية هي "التفسير المنطقي" الوحيد لقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالدفع من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة.
واستخدم غوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة الذي لم يستخدم منذ عقود، لإجبار مجلس الأمن الدولي على مناقشة قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار. ومنعت الولايات المتحدة القرار باستخدام حق النقض (الفيتو).
وكتب لابيد في سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، "فقط عندما تدافع إسرائيل عن نفسها بعدما قُتل أطفالنا على يد إرهابيين وحشيين وأُخذ شعبنا رهينة، قرر مجلس الأمن الدولي فجأة تفعيل المادة 99 لمساعدة حماس".
وأضاف "كيف نعلم أنها معادية للسامية؟ لأنه لا يوجد تفسير منطقي آخر".
واستشهد لابيد بعدد آخر من الصراعات الدموية بما في ذلك في السودان وسوريا، وفيها لم يستخدم غوتيريش أو من أسلافه سلطة المادة 99 لفرض مناقشة بمجلس الأمن.
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