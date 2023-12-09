لابيد: استخدام غوتيريش للمادة 99 لوقف إطلاق النار في غزة معاداة السامية

أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن معاداة السامية هي "التفسير المنطقي" الوحيد لقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالدفع من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

واستخدم غوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة الذي لم يستخدم منذ عقود، لإجبار مجلس الأمن الدولي على مناقشة قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار. ومنعت الولايات المتحدة القرار باستخدام حق النقض (الفيتو).

وكتب لابيد في سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، "فقط عندما تدافع إسرائيل عن نفسها بعدما قُتل أطفالنا على يد إرهابيين وحشيين وأُخذ شعبنا رهينة، قرر مجلس الأمن الدولي فجأة تفعيل المادة 99 لمساعدة حماس".



وأضاف "كيف نعلم أنها معادية للسامية؟ لأنه لا يوجد تفسير منطقي آخر".



واستشهد لابيد بعدد آخر من الصراعات الدموية بما في ذلك في السودان وسوريا، وفيها لم يستخدم غوتيريش أو من أسلافه سلطة المادة 99 لفرض مناقشة بمجلس الأمن.





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