منصور بن محمد يلتقي رئيس نادي برشلونة في مقر مجلس دبي الرياضي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة لدعم الرياضة وتوفير كل الرعاية والاهتمام للرياضيين من مختلف الألعاب بفضل ما تتمتع به دبي من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية وسياحية وخدمية وملاعب عالمية المستوى، علاوة على البيئة الجاذبة التي أسهمت في تشكيلها منظومة تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة والتطور، بما يتيح للإمارة القيام بدور مؤثر في تطوير مختلف الألعاب الرياضية عموما ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص ليس على المستوى المحلي فحسب ولكن على النطاق الدولي من خلال اسهامها كملتقى ومركز نموذجي في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، والمعسكرات التدريبية للفرق، مع تسخيرها كافة السبل والمقومات لإنجاحها.

وقال سموه إن دبي حريصة على توثيق علاقات التعاون مع مختلف الشركاء والأندية والاتحادات الرياضية الدولية بما ينسجم مع النمو الذي يشهده قطاع الرياضة في دبي وزيادة إسهامه في الناتج المحلي فيها، تحقيقا لمستهدفات الخطة الاستراتيجية للقطاع في دبي، والجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي على صعيد تعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية وترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية والمساهمة في تعزيز جاهزيتها لريادة المستقبل ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس ونائب رئيس نادي برشلونة وعدد من أعضاء الوفد المرافق، حيث تم خلال اللقاء تعزيز علاقات التعاون مع نادي برشلونة باعتباره من أعرق الأندية وأكثرها شعبية على مستوى العالم ، كما تم خلال اللقاء التأكيد على الدور الذي تقوم به دبي للارتقاء بمختلف الألعاب الرياضية العالمية بما حققته من نجاحات مشهودة على صعيد استضافة وتنظيم البطولات العالمية ووجهة مفضلة لمعسكرات التدريب لمختلف الفرق الرياضية.

وخلال اللقاء ثمن رئيس نادي برشلونة الجهود التي يبذلها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لجعل دبي وجهة لعشاق الرياضة عموما وكرة القدم بصورة خاصة لما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية ذات معايير عالمية ساهمت في ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية لاستضافة وتنظيم الاحداث والفعاليات الرياضية العالمية بنجاح وتميز.

وخلال اللقاء استمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لشرح من رئيس نادي برشلونة عن تفاصيل المشروع الذي يقوم به نادي برشلونة لبناء إستاد جديد للنادي في موقع إستاد كامب نو الحالي والذي يتوقع أن يكون تحفة معمارية فريدة، كما استمع سموه لشرح عن خطة تطوير المنطقة المحيطة بالإستاد المؤقت الذي يخوض فيه برشلونة مبارياته حاليا وحتى صيف 2026.

جدير بالذكر أن لابورتا يحمل شهادة في المحاماة وقد ترأس برشلونة للمرة الاولى لمدة 7 سنوات من عام 2003 وحتى 2010 وحقق معه الفريق الأول لكرة القدم الفوز بـ 13 بطولة من بينها سداسية تاريخية عام 2009 تضمنت الفوز بالدوري الاسباني وكأس الملك والسوبر الاسباني وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية، وعاد لرئاسة برشلونة للمرة الثانية في مارس 2021، حيث فاز برشلونة بلقب الدوري الاسباني وكأس السوبر الاسبانية في موسم 2022-23 .

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