7 آيات قرآنية لعلاج النسيان احرص على ترديدها

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- Khaberni) خبرني - داء النسيان، دائمًا ما يعاني منه الإنسان، مهما اختلف العمر، إذ نجد كثير من الشباب يعانونمنه، لعدة أسباب، قد يكون أبرزها الضغط المستمر والانشغال بعمل أكثر من شيء في آن واحد، لذا نستعرض علاج النسيان بالحرص على ترديد 7 آيات قرآنية.
الحرص على ترديد بعض الآيات القرآنية، بشكل مستمر، يعالج النسيان أو ضعف الذاكرة، حسبما أوضحه الشيخ محمود سماحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن أكثر ما يلجأ إليه المسلم حتى يتذكر هو قراءة بعض آيات القرآن الكريم منها:
7 آيات لعلاج النسيان
- قال تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ».
- «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».
- «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ».
- «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».
- «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».
- «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ»
- «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ».
أدعية للتذكر
هناك عديد من الأدعية، التي تساعد المسلم على تذكر ما تم نسيانه، خاصة للطلاب خلال المذاكرة منها:
- اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
- اللهم أني استودعك ما علمتنه وفهمتنه وحفظتنه، فرده إلى ساعة حاجتي إليه ولا تنسنيه، وافتح علي اللهم فتحا مبينا، يا نور السماوات والأرض.
- اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت، يا ذا الجلال والإكرام.
- اللهم يا رب العالمين يا واسع السلطان ارزقني العلم النافع، ووجهني إلى الطريق الصحيح للحفظ والفهم يارب العالمين.
- اللهم أني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، أنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.
- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.
ويقول النبي صلاة الله عليه وسلم من يريد ألا ينسي القرآن بعد أن يتم حفظه وأيضا بعد دراسة العلم، فيقول هذا الدعاء: الله نور بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي، بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، يا أرحم الراحمين.
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