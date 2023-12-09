اليرموك تحقق نتائج متميزة في تصنيف كيو إس للاستدامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت جامعة اليرموك نتائج متميزة في تصنيف كيو إس للجامعات العالمية للاستدامة 2024، الذي يقيس مدى قدرة الجامعات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ووفق بيان للجامعة اليوم السبت، حلت الجامعة في المرتبة 741-750 على مستوى العالم، وفي المرتبة 209 على مستوى قارة آسيا، والثالثة على المستوى المحلي.



وأحرزت الجامعة تقدما في الترتيب الذي حققته لهذا العام وحلت في المرتبة 733 على مستوى العالم في محور التأثير البيئي، الذي يتكون من ثلاثة مؤشرات من أبرزها مؤشر الاستدامة البيئية الذي حققت به الجامعة المرتبة 265.



وحققت الجامعة المرتبة 303 عالميا في مؤشر التبادل المعرفي، ضمن محور التأثير الاجتماعي الذي يتكون من 5 مؤشرات، كما حلّت في المرتبة 347 بمحور الحوكمة .



وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن "اليرموك" تحرص على القيام بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ظل الاهتمام العالمي بتحقيق هذه الأهداف التي منظمة الأمم المتحدة عام 2015، وتتويجاً للدور المأمول من الجامعات لقيادة التنفيذ الشامل لمحاور التنمية .



وأكد أن الجامعة تسعى لتحقيق تكامل معايير الاستدامة وممارساتها مع رسالتها وسياساتها، على جميع المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للأجيال المقبلة، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.