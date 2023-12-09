رونالدو بعد إنجازه التاريخي: الرحلة لم تنته بعد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، رغبته في مواصلة اللعب حتى سن متقدمة بعد تحقيقه إنجازًا جديدًا على مستوى المباريات.
وسجل رونالدو، هدفًا قاد به النصر للفوز على جاره الرياض برباعية مقابل هدف على ملعب "الأول بارك" مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
رونالدو، الذي عزز صدارته لجدول ترتيب هدّافي الدوري السعودي برصيد 16 هدفًا، خاض مباراته رقم 1200 في كل البطولات مع الأندية ومنتخب البرتغال.
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