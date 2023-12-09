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وقفة تضامنية في إربد مع نساء وأطفال غزة

12/9/2023 9:15:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت لجنة المرأة في مؤسسة اعمار إربد، اليوم السبت، وقفة تضامنية دعما لصمود أهل قطاع غزة، وتضامنا مع نسائه وأطفاله الذين يتعرضون لأبشع الجرائم الحرب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وشارك في الوقفة التي جرت أمام مقر المؤسسة بحديقة إعمار اربد، فعاليات نسائية وشبابية وسياسية وحزبية ونقابية.


وقالت رئيسة اللجنة آمنة الزعبي، إن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة فعاليات ينفذها القطاع النسائي في اربد، دعما لصمود الشعب الفلسطيني على كامل أرضه وفي قطاع غزة خاصة.


ووصفت ما يتعرض له المدنيين في غزة لا سيما الأطفال والنساء الذين شكلوا غالبية ضحايا العدوان، بأنه جريمة حرب وإبادة جماعية تتنافي مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية، الداعية إلى حماية المدنيين أثناء الحروب والنزاعات وتوفير أسباب الحياة لهم.


وأشادت بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل الوسائل المتاحة.

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