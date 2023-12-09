المستقلة للانتخاب تعقد جلسة عصف ذهني حول العدالة الانتخابية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب جلسة عصف ذهني – ضمن برنامج العدالة الانتخابية - مع عدد من السادة وكلاء إدارة قضايا الدولة، بكل ما يتعلق بتمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا سواء داخل المملكة أو خارجها.واشتملت الورشة على عدد من الجلسات، حيث تضمنت الجلسة الأولى والتي أدارها مدير العمليات الانتخابية في الهيئة ناصر الحباشنة، التعديلات الدستورية لسنة 2022، ونشأة الهيئة المستقلة للانتخاب والهدف من تأسيسها، وضمانات النزاهة المعتمدة والمطبقة في الأردن، والإطار القانوني الناظم للهيئة المستقلة للانتخاب بموجب التشريعات ذات العلاقة، والدورة الانتخابية بمراحلها الثلاث، وابرز ملامح قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، وآلية تشكيل القوائم ( المحلية والعامة)، ونسبة الحسم (العتبة)، وآلية احتساب النتائج.



أما الجلستين الثانية والتي أدارها عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، فقد اشتملت على عصف ذهني حول الطعون المقدمة في الانتخابات النيابية السابقة للمجلس النيابي التاسع عشر، واهم الدروس والملاحظات المستفادة.



وتضمنت الجلسة الثالثة والتي ادارتها الدكتورة ناهد الحموري مديرة الدائرة القانونية في الهيئة، الإطار الإجرائي لطعون الانتخابات النيابية، بما فيها اختصاص المحاكم بالنظر في الطعن بصحة جداول الناخبين، وطلبات الترشح وصحة العضوية النيابية، وإجراءات نظر الطعن من قبل المحكمة من لحظة وصول ملف الدعوى، وطبيعة القرار الصادر عن المحكمة والنتائج المترتبة عليه.



أما الجلسة الرابعة والأخيرة والتي أدارها أمين سجل الأحزاب أحمد أبو زيد، فقد تناولت قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022وملامح التحديث السياسي وفقا للقانون، والتنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية، والرقابة القضائية على الأحزاب.