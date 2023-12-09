العيسوي: الأردن لن يدخر جهدا من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد شيوخ ووجهاء من أبناء وبنات عشائر البلقاوية وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه الدولية المتواصلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل على تأمين مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء في غزة، وموقفه الرافض لأي عملية تهجير للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك، خلال لقائهم اليوم السبت، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، حيث ثمنوا الدور المحوري المهم الذي يقوم به جلالة الملك، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتحريك الرأي الدولي نحو وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي من شأنه أن يؤجج مزيد من التوترات، في المنطقة.
وقالوا إن جميع الأردنيين يقفون في خندق الوطن خلف قيادته الهاشمية.
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