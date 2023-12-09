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العيسوي: الأردن لن يدخر جهدا من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية

12/9/2023 9:15:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد شيوخ ووجهاء من أبناء وبنات عشائر البلقاوية وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه الدولية المتواصلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل على تأمين مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء في غزة، وموقفه الرافض لأي عملية تهجير للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك، خلال لقائهم اليوم السبت، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، حيث ثمنوا الدور المحوري المهم الذي يقوم به جلالة الملك، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتحريك الرأي الدولي نحو وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي من شأنه أن يؤجج مزيد من التوترات، في المنطقة.
وقالوا إن جميع الأردنيين يقفون في خندق الوطن خلف قيادته الهاشمية.

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