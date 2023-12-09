السوداني يأمر بالتحقيق في حادث الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت القوات العراقية أنه بتوجيه من القائد العام محمد شياع السوداني تم تشكيل فريق عمل للتحقيق في الاعتداءات على السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء في بغداد.وجاء في بيان يحيى رسول عبد الله المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة: "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وللوقوف على ملابسات الاعتداءات التي حصلت على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، وكذلك مقر جهاز الأمن الوطني، وعدد من المباني السكنية المجاورة، تم تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء، وجرت في هذا الإطار إحالة الضباط والمنتسبين، من القطعات الماسكة والمفارز المختصة ضمن هذا القاطع، إلى لجان تحقيقية مختصة لمحاسبة المقصرين منهم، فيما تقرر تبديل الفوج الرئاسي بفوج من الفرقة الخاصة لمسك القاطع المذكور".



وشدد البيان على أن الإجراءات الأمنية ستكون حازمة بحق العناصر التي أقدمت على هذا الفعل الإرهابي، وستكون تحت طائلة القانون، ولاسيما أنّ الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى خيوط مهمة عنهم، كما منحت القوات الأمنية صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمسّ أمن البعثات الدبلوماسية ومواقع تواجد المستشارين الدوليين، وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً.



وأكد السوداني خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة المتورطين في الاعتداءات على مقر السفارة الأميركية في بغداد أمس، محذرا من من الرد المباشر بدون موافقة حكومته وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر.



وأشار إلى "التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وأنّ الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الاعتداءات".

RT