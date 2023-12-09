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القسام تصدر بياناً عاجلاً حول معارك ضارية مع قوات العدو

12/9/2023 9:15:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام في بيان عاجل : " انه منذ صباح اليوم يخوض مجاهدونا معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة" .

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