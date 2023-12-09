تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي مساء اليوم السبت، على عدة بلدات وقرى، جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية بتعرض بلدة محيبيب وأطراف الفرديس وكفرحمام وبني حيان، وبليدا لسقوط عدد من القذائف المدفعية.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقتي راس الناقورة واللبنة واحراجها بعدد من القذائف.
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