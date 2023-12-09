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تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان

12/9/2023 9:15:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي مساء اليوم السبت، على عدة بلدات وقرى، جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية بتعرض بلدة ‎محيبيب وأطراف الفرديس وكفرحمام وبني حيان، وبليدا لسقوط عدد من القذائف المدفعية.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقتي راس الناقورة واللبنة واحراجها بعدد من القذائف.

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