ندوة حوارية في الطفيلة حول العنف الأسري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم مركز زها الثقافي في محافظة الطفيلة اليوم السبت، بالتعاون مع قسم حماية الاسرة في الطفيلة ندوة تثقيفية حول العنف الاسري ودور إدارة حماية الأسرة في التعامل مع حالات العنف بأشكاله ضمن مبادرة أطلقها المركز بعنوان الأسر الأمنة، واستهدفت مجموعة من سيدات المجتمع المحلي.



وقدم رئيس قسم حماية الأسرة في الطفيلة الرائد مفلح العدوان، عرضا حول العنف الأسري من حيث مفهومه واشكاله وانواعه والتعريف به وبدور إدارة حماية الأسرة في التعامل مع الحالات المعنفة، مشيراً إلى أن الاسرة تعتبر اللبنة الأساسية والركيزة الأساسية لصلاح وتطور المجتمعات.



كما تحدث عن دوافع العنف الأسري واشكاله ومظاهره وآثاره والحلول الملائمة للحد من العنف الاسري وابرز القضايا التي تهتم بها إدارة حماية الاسرة ومنها قضايا العنف الاسري الذي يقع على المرأة والطفل و قضايا اهمال الأطفال.



وتناولت المحاضرة الأسباب التي تساهمَ في انتشار هذه القضايا وكيفية الحد منها من خلال زيادة الوعي للوصول إلى مجتمع أمن وخال من العنف والجريمة.



ولفت إلى رؤية إدارة حماية الاسرة نحو الوصول إلى بيئة اسرية خالية من العنف الاسري حيث تقوم الحماية بالتحقيق في قضايا العنف والايذاء الجسدي الواقع على النساء والأطفال من داخل الاسرة والتحقيق في قضايا الاعتداءات الجنسية بغض النظر عن صفة الفاعل .



وأشار الرائد العدوان الى ان الحماية تقوم باستقبال الحالة عند وصولها من قبل كوادر مدربة ومؤهلة لجمع المعلومات كاملة وتكون على درجة عالية من السرية.



وبين أن حماية الأسرة تضم عيادة للطب الشرعي للفحص داخل القسم، وعيادة للطب النفسي ويشرف عليها متخصصون بالإضافة لمكتب الخدمة الاجتماعية ويضم باحثين مؤهلين للتعامل مع قضايا العنف الاسري وقسم للأطفال المستغلين جنسيا، مشيرا الى انه تتم معالجة جميع ضحايا العنف الاسري دون مقابل.