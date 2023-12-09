(تمكين) تدعم مشروع توسعة شركة أغطية الخليج وخلق فرص تدريبية ووظيفية للبحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بدعم من صندوق العمل (تمكين)، تقوم مجموعة أبتار العالميّة (Aptar Group)، والتي تشكّل إحدى أهم وأضخم منتجي الأغطية المخصصة للمشروبات والسلع الغذائية ومنتجات أخرى في العالم، بالتعاون مع صناعات الزياني لتوسعة شركة أغطية الخليج، بهدف تصنيع منتجاتها في مملكة البحرين لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى ضوء هذه الاتفاقية، سيتم توظيف خبرات المؤسستين لتوسعة منشأة تصنيع شركة أغطية الخليج وتنمية أنشطتها.

ويشمل الدعم الذي ستقدمه "تمكين" للمشروع تدريب الكفاءات البحرينية والتي تمثل 78% من موظفي الشركة، بالإضافة إلى دعم عمليات توريد جزء من معدات المصنع وآلاته، مما سيسهم في خلق حوالي 20 فرصة وظيفية جديدة للكفاءات الوطنيّة. بالإضافة إلى دعم خمسة بحرينيين من خلال برنامج التدريب العملي العالمي للحصول على التدريب التقني المتخصص في مقر شركة أبتار في ألمانيا، لتطوير مهاراتهم في تشغيل أحدث الأجهزة التي يتم تزويد المصنع بها.

وبهذه المناسبة، قالت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي في صندوق العمل (تمكين): "نحن نعتز بدورنا المحوري في دعم توسع شركة أغطية الخليج من خلال هذه الشراكة المثمرة بين جهتين من روّاد الصناعة إقليميًا وعالميًا، وهو ما يجسّد التزامنا برعاية الابتكار وتحفيز نمو قطاع التصنيع البحريني باعتباره من أبرز القطاعات الرئيسيّة وأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني".

وأضافت: "لا شك أن توجه مجموعة أبتار للاستثمار في توسعة منشأة تصنيع في البحرين قد جاء على ضوء بيئة الأعمال والاستثمار الخصبة التي توفرها المملكة، بما في ذلك حزم الدعم المختلفة والكوادر الوطنيّة المؤهلة والتكاليف التشغيليّة التنافسيّة والسياسات الحكوميّة والأُطر التنظيميّة الجاذبة للأعمال، فضلًا عن موقع البحرين الإستراتيجي في وسط المنطقة وقربها من أكبر الأسواق الاستهلاكيّة الإقليميّة."

وتُعد شركة أغطية الخليج أحد رواد صناعة الأغطية للمشروبات في المنطقة، حيث يشمل عملاؤها عددًا من عمالقة قطاع تصنيع المشروبات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسعة أعمال شركة أغطية الخليج لزيادة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة واستحداث خطوط إنتاج إضافية، وتستفيد هذه المبادرة من الفرص السانحة في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعليه سيتم تصنيع منتجات أبتار محليًا في مملكة البحرين وتصديرها، الأمر الذي سيساعد على تحسين كفاءة العمليات وتعزيز سلسلة الإمداد، فضلًا عن دفع عجلة نمو قطاع التصنيع في المملكة، حيث يعتبر قطاع التصنيع أحد القطاعات الرئيسية الرافدة للاقتصاد الوطني، حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 14% في عام 2022،

وينمو بشكل سنوي بنسبة 4.9%، وهو بذلك ثاني أكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وسيساهم دعم هذا المشروع في خلق وظائف جديدة في القطاع واستقطاب تقنيات حديثة وصقل مهارات الكوادر الوطنية من خلال تبادل الخبرات.

من جانبه، قال راشد الزياني العضو المنتدب لشركة صناعات الزيّاني: "من خلال الاستفادة من خبراتنا المحليّة وإمكانات مجموعة أبتار وريادتها العالميّة، سنتمكّن من توسيع نطاق أنشطة شركة أغطية الخليج، ورفع الإنتاجية من 1.5 بليون غطاء لتصل إلى 2.5 بليون غطاء سنويًا، ودفع عجلة الابتكار والاستدامة والنمو للاقتصاد البحريني ككل، فضلاً عن ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي بارز للتصنيع والتصدير، إذ تقدم مملكة البحرين فرصًا ممتازة للاستعاضة عن الاستيراد بمنتجات مُصنّعة محليًا، لا سيّما في قطاع السلع الاستهلاكيّة سريعة التداول".

ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أولويات "تمكين" الإستراتيجية للعام 2024، المرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، وهي: رفع وتيرة

إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف، ولاسيما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.