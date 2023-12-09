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وزير الخارجية يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية

12/9/2023 9:12:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في دبي اليوم، مع أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش منتدى صير بني ياس الذي تنظمه وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية في القطاع، وإحياء جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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