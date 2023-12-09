وزير الخارجية يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في دبي اليوم، مع أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش منتدى صير بني ياس الذي تنظمه وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية في القطاع، وإحياء جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
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