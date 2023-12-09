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طهران ودمشق توقعان اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري وإعادة تأهيل مصافي النفط السورية

12/9/2023 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وقعت سوريا وإيران اتفاقيات للتبادل التجاري بالعملتين الوطنيتين وإعادة تأهيل مصافي النفط السورية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم ضريبية وجمركية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "إيران وسوريا توقعان اتفاقات مشتركة بشأن العملات وإعادة تأهيل المصافي السورية من قبل إيران ومذكرات تفاهم ضريبية وجمركية، وذلك بحضور رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر".
من جانبه، ذكر مجلس الوزراء السوري أن "سوريا وإيران توقعان ‏ملحق اتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقعة بين البلدين في 2011".
كما وقع الجانبان مذكرات تفاهم للتعاون بين مصرف سوريا المركزي والمصرف المركزي الإيراني ومذكرات تفاهم أخرى في مجال السياحة والتعاون في مجال الآثار والمتاحف والرياضة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مكتبة الأسد في الجمهورية العربية السورية ومنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

MENAFN09122023000208011052ID1107563996

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