هيئة إسرائيلية تؤكد مقتل جندي إسرائيلي أسير بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقتل الجندي الإسرائيلي ساعر باروخ في عملية أعلنت كتائب القسام إخفاق جيش الاحتلال في تنفيذها.
وكانت كتائب القسام بثت مقطع فيديو تضمن صورا لما قالت، إنه إخفاق لمحاولة تحرير جندي إسرائيلي أسير لديها في قطاع غزة ، موضحة أن العملية أسفرت عن مقتل الجندي الأسير، ومصرع وجرح عدد من أفراد القوة التي حاولت استعادته.
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