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هيئة إسرائيلية تؤكد مقتل جندي إسرائيلي أسير بغزة

12/9/2023 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقتل الجندي الإسرائيلي ساعر باروخ في عملية أعلنت كتائب القسام إخفاق جيش الاحتلال في تنفيذها.
وكانت كتائب القسام بثت مقطع فيديو تضمن صورا لما قالت، إنه إخفاق لمحاولة تحرير جندي إسرائيلي أسير لديها في قطاع غزة ، موضحة أن العملية أسفرت عن مقتل الجندي الأسير، ومصرع وجرح عدد من أفراد القوة التي حاولت استعادته.




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