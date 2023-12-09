السيسي ونظيره الروسي يبحثان الاوضاع بغزة والأراضي الفلسطينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع الإقليمية، في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في ضوء الموقف المتأزم سياسيًا وإنسانيًا.



واستعرض الرئيس المصري خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نظيره الروسي الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع.

كما استعرض الرئيس المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد