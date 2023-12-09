كمائن مُحكمة للمقاومة تجهز على قوتين خاصتين لجيش الاحتلال

كمائن مُحكمة للمقاومة تجهز على قوتين خاصتين لجيش الاحتلال
التاريخ
12/9/2023 8:12:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد مصدر قيادي في كتائب القسام وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في مدينة غزة.
وقال المصدر إن مقاتلي القسام تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين والانسحاب من المكان.
واكدت كتائب القسام انها قصفت كيبوتس "مغين" برشقةٍ صاروخية
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