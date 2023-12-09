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كمائن مُحكمة للمقاومة تجهز على قوتين خاصتين لجيش الاحتلال

12/9/2023 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مصدر قيادي في كتائب القسام وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في مدينة غزة.


وقال المصدر إن مقاتلي القسام تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين والانسحاب من المكان.

واكدت كتائب القسام انها قصفت كيبوتس "مغين" برشقةٍ صاروخية


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