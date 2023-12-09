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الرئيس الروسي يشيد بالعزلة الاقتصادية لبلاده

12/9/2023 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعزلة الاقتصادية لبلاده، مؤكداً أنها جيدة للدولة، وأن روسيا على الطريق لتصبح واحدة من أبرز مراكز النمو بالرغم من الحرب مع أوكرانيا.


وخلال مؤتمر للأعمال في موسكو، شدد بوتين يوم الخميس السابع من كانون الأول على أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن ينمو 3.5% هذا العام، بعدما انكمش بنحو 2.1% في 2022.


وأضاف في التصريحات التي نقلتها رويترز: اليوم أصبح الناتج المحلي الإجمالي أعلى مما كان عليه قبل هجوم العقوبات الغربية.


كما شدد على أن روسيا في طريقها لكي تصبح مركزاً للنمو.

وتابع: العالم دخل حقبة من التغييرات الجذرية والاختبارات الجادة ليس فقط لشركات أو قطاعات محددة لكن لدول ومناطق بأكملها حول العالم.


وأشار بوتين إلى أن عجز الميزانية الروسية ينكمش في حين يتدهور الاقتصاد لدى الغرب.

CNBC

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