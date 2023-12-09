بوتين يمنح وسام الصداقة لسفير الجزائر السابق لدى روسيا إسماعيل بن عمارة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- منح الرئيس فلاديمير بوتين وسام الصداقة لسفير الجزائر السابق لدى روسيا إسماعيل بن عمارة، تكريما له على جهوده في تطوير العلاقات بين موسكو والجزائر.
وجاء المرسوم الرئاسي الروسي: "يمنح السفير هذا الوسام على مساهمته الكبيرة في تطوير العمل البرلماني ونشاطه الاجتماعي والسياسي الحثيث".
وانتهت مهام بن عمارة في روسيا في أغسطس الماضي بعد أيام من زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو، ضمن تغييرات واسعة طالت السلك الدبلوماسي الجزائري في عدد من عواصم العالم.
ووافقت الحكومة الروسية على تعيين بومدين قناد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية لدى روسيا، حسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية.
وأشار الرئيس بوتين خلال مراسم اعتماد أوراق 21 سفيرا أجنبيا في روسيا مؤخرا إلى تقدير موسكو المسار السياسي المتوازن للجزائر، وأن التعاون الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة.
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