بوتين يمنح وسام الصداقة لسفير الجزائر السابق لدى روسيا إسماعيل بن عمارة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- منح الرئيس فلاديمير بوتين وسام الصداقة لسفير الجزائر السابق لدى روسيا إسماعيل بن عمارة، تكريما له على جهوده في تطوير العلاقات بين موسكو والجزائر.

وجاء المرسوم الرئاسي الروسي: "يمنح السفير هذا الوسام على مساهمته الكبيرة في تطوير العمل البرلماني ونشاطه الاجتماعي والسياسي الحثيث".

وانتهت مهام بن عمارة في روسيا في أغسطس الماضي بعد أيام من زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو، ضمن تغييرات واسعة طالت السلك الدبلوماسي الجزائري في عدد من عواصم العالم.

ووافقت الحكومة الروسية على تعيين بومدين قناد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية لدى روسيا، حسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية.

وأشار الرئيس بوتين خلال مراسم اعتماد أوراق 21 سفيرا أجنبيا في روسيا مؤخرا إلى تقدير موسكو المسار السياسي المتوازن للجزائر، وأن التعاون الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة.