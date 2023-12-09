حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال
التاريخ
12/9/2023 8:12:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع مستوطنة المطلة بالجليل الأعلى، وحقق فيه إصابة مباشرة.
يأتي هذا الإعلان بعد أن أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن صواريخ سقطت في أماكن مفتوحة بالقرب من مستوطنة المطلة.
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