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الوحدات أكبر المتأثرين من انسحاب جبل المكبر من كأس الاتحاد الآسيوي

12/9/2023 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بياناً يوضح فيه تعليماته بعد انسحاب جبل المكبر الفلسطيني من كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024.
وأوضح الاتحاد أنه بحسب المادة 5.6 من تعليمات كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، فإن جميع مباريات نادي جبل المكبر في المجموعة الأولى سوف تعتبر ملغية ولا يتم احتسابها، ولا يتم الأخذ بالاعتبار كل النقاط والأهداف في هذه المباريات عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة الأولى، وذلك بحسب المادة 8.3 من التعليمات.
وأخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الأسف انسحاب النادي، وسوف يتم إحالة الأمر الآن إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل التعامل مع الأمر، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار عامل الظروف القهرية.
ولا شك أن انسحاب جبل المكبر، سيؤثر على حسابات المنافسة في المجموعات الأخرى، بشطب نتائج صاحب المركز الأخير عند تحديد الفريق المتأهل كأفضل ثان.
ويعتبر ممثل الكرة الأردنية، الوحدات، من أبرز الفرق المتأثرة بهذه القرارات، في حال انحصرت حظوظه في المنافسة على تأهله كأفضل ثان.




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