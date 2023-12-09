عبد اللهيان: هناك احتمال لخروج الوضع عن السيطرة بالمنطقة

وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عدّ عبد اللهيان استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة عملا شجاعا من جانب غوتيريش للحفاظ على السلم، يؤيده الرأي العام الدولي.

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