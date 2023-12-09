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عبد اللهيان: هناك احتمال لخروج الوضع عن السيطرة بالمنطقة

12/9/2023 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه ما دامت الولايات المتحدة تدعم جرائم إسرائيل، فإن هناك احتمالا لخروج الوضع عن السيطرة بالمنطقة.


وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عدّ عبد اللهيان استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة عملا شجاعا من جانب غوتيريش للحفاظ على السلم، يؤيده الرأي العام الدولي.

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