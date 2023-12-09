عبد اللهيان: هناك احتمال لخروج الوضع عن السيطرة بالمنطقة
التاريخ
12/9/2023 8:12:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه ما دامت الولايات المتحدة تدعم جرائم إسرائيل، فإن هناك احتمالا لخروج الوضع عن السيطرة بالمنطقة.
وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عدّ عبد اللهيان استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة عملا شجاعا من جانب غوتيريش للحفاظ على السلم، يؤيده الرأي العام الدولي.
MENAFN09122023000208011052ID1107563985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.