المناطق المشمولة في عمان والزرقاء بانقطاع المياه من الأحد وحتى الخميس المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لخط مياه الديسي (ديواكو) عن عزمها إيقاف ضخ مياه الديسي اعتبارا من صباح غد الاحد القادم الموافق 10/12/2023 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 14/12/2023 ؛ لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي على عدد من مرافق منظومة مياه الديسي.
وبينت الوزارة / سلطة المياه ان اجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي يأتي بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى جميع المناطق والمشتركين ، مبينة ان التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان الزرقاء ليعود مجددا الى طبيعته مساء الخميس .
وبينت الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياهنا ان المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة هي على النحو التالي :
محافظة العاصمة : قرى وادي السير ، الرباحية الشمالية ، الشميساني ،عرجان ،اسكان المرقب، مرج الحمام ،أم السماق ، الروابي ، المدينة الرياضية ، الرابية ،الياسمين ، البنيات، منطقة مجمع جبر، محيط حدائق الحسين ، ضاحية الحسين ،الكرسي، جبل عمان ، اللويبدة ، المقابلين ، ناعور (البلد) ، لواء ناعور كامل ، ضاحية الأمير راشد ، الجندويل ، العبدلي ،أبو علندا ، القويسمة ، خلدا ، ضاحية الرشيد ، طبربور كاملة ، وادي الحدادة ، العلكومية ، نزهة سحاب ، حي الكلية العلمية الإسلامية ، عبدون ، طارق ، الحرشة ، أم نوارة ، سحاب، دابوق ، دير غبار ، حي عدن ، صالحية العابد ، الذهيبة الشرقية ، الذهيبة الغربية ، البيادر ،حي المنصور ، قرية أبو صياح ، المنارة ، الفيصلية ، المستندة ، الرونق ، حي الريان ، نادي السباق ، أم أذينة ، العبدلية ، خشافية الدبايبة ، منطقة الجمعية العلمية الملكية ، حي السهل ، تلاع العلي ، ضاحية الأقصى ، خشافية الشوابكة ، الجويدة ، حي البركة
أجزاء من صويلح ، ضاحية الإستقلال ، ضاحية الأمير حسن ، خريبة السوق ، الزهور ، الكمالية ، حي الصديق، النصر ، النزهة بالقرب من الاستقلال مول، حي المنصور ، اليادودة ، الحاتمية ، الصويفية ، ابو نصير (حي الضياء وقرية أبو نصير) ، أبو عليا ، الخزنة ، اللبن ، الطنيب وإسكان الرحمانية ، حي السعادة ، منطقة الدوار السادس ، النقيرة ، البويضة وأم بطمة ، حي القيسية ، منطقة الدوار الخامس ، خريبة السوق ، ضاحية الحاج حسن ، منطقة التعليم العالي ، القسطل ، أجزاء من الجيزة،
محافظة الزرقاء :
وهي المناطق التي تتزود من العاصمة عمان في لواء الرصيفة وتشمل كل من :
اسكان النقب ، اسكان المعلمين ، اسكان الامير هاشم ، حارة ابو غليون ، الفاخورة ، جزء من حي الحسين.
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