سرايا القدس : استهدفنا آلية صهيونية وحققنا اصابات مباشرة لجنودها

سرايا القدس : استهدفنا آلية صهيونية وحققنا اصابات مباشرة لجنودها
التاريخ
12/9/2023 8:12:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت سرايا القدس انها استهدفت آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي "تاندوم" يحتمي بها عدد من الجنود وحققوا فيهم إصابات مباشرة في محور الشيخ رضوان غرب غزة
كما اكدت أنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المركز الثقافي شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.
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