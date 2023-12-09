Saturday, 09 December 2023 05:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سرايا القدس : استهدفنا آلية صهيونية وحققنا اصابات مباشرة لجنودها

12/9/2023 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت سرايا القدس انها استهدفت آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي "تاندوم" يحتمي بها عدد من الجنود وحققوا فيهم إصابات مباشرة في محور الشيخ رضوان غرب غزة

كما اكدت أنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المركز الثقافي شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

MENAFN09122023000208011052ID1107563983

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث