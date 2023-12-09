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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراض وعقارات مقدسية قرب باب المغاربة بالقدس

12/9/2023 8:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من المقدسيين في منطقة باب المغاربة جنوب غرب البلدة القديمة من القدس المحتلة، بإخلاء عقارات وأراضي بمساحة تقدر بنحو 9 دونمات في المنطقة، تمهيدا للاستيلاء عليها.
وأفاد مقدسيون يقطنون في منطقة باب المغاربة أنهم فوجئوا، بتعليق سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات تدعوهم لإخلاء عقارات وأراضٍ، تمهيدا للاستيلاء عليها، بنية تنفيذ مشاريع استعمارية، وأن على المقدسيين الذين يملكون أراضي في تلك المنطقة المحددة بالخرائط، إثبات ملكيتهم لها، وأمهلتهم 60 يوما للاعتراض.
وأشاروا إلى أن المساحة الاجمالية المستهدفة للعقارات والأراضي الموضحة في القرار تتجاوز 8725 مترا مربعا، وأن المشاريع الاستعمارية التي تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها ستمتد لـ 8 أعوام.
وقال المواطن الفلسطيني زياد أبو سنينة، أحد المقدسيين الذين تم إخطارهم، إن الهدف من ذلك هو الاستيلاء على هذه الأرض لإقامة أعمدة للتلفريك التهويدي، الذي سيصبح ضمن المواصلات العامة في مدينة القدس المحتلة، لزيادة عدد المستعمرين المتنقلين من المكان وإليه.




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