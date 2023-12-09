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الاحتلال يواصل دعواته لأهالي جباليا والشجاعية والزيتون لإخلاء منازلهم

12/9/2023 8:11:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-دعا جيش الاحتلال أهالي جباليا والشجاعية والزيتون لإخلاء منازلهم، فيما يمنع تنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في خانيونس ويقول إن "المنطقة باتت ساحة قتال".

وزعم جيش الاحتلال أنه "سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خانيونس"، وأضاف أن "التنقل من منطقة رفح وخانيونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد (البحر) وشارع الشهداء في دير البلح".

وادعى الاحتلال أنه "سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي السطان في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا، لغرض التزود".

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