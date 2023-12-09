الاحتلال يواصل دعواته لأهالي جباليا والشجاعية والزيتون لإخلاء منازلهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-دعا جيش الاحتلال أهالي جباليا والشجاعية والزيتون لإخلاء منازلهم، فيما يمنع تنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في خانيونس ويقول إن "المنطقة باتت ساحة قتال".
وزعم جيش الاحتلال أنه "سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خانيونس"، وأضاف أن "التنقل من منطقة رفح وخانيونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد (البحر) وشارع الشهداء في دير البلح".
وادعى الاحتلال أنه "سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي السطان في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا، لغرض التزود".
MENAFN09122023000205011050ID1107563981
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.