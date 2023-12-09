دبي : مئات النشطاء يخرجون بمسيرة خلال مؤتمر المناخ مطالبين بالعدالة لفلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) دبي / PNN / خرج المئات من النشطاء والمشاركين والمواطنين في مدينة دبي على هامش فعاليات مؤتمر المناخ العالمي CUP 28 للمطالبة بوقف المجزرة وحرب الابادة التي تشنها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة منذ شهرين والتي ادت لاستشهاد ١٧ الف فلسطيني غالبيتهم من الاطفال والنساء واصابة نحو اربعين الف وادت لتدمير غالبية احياء قطاع غزة.

وخرج المئات من النشطاء الذين يبحثون عن العدالة البيئية في مسيرة في المنطقة الزرقاء حيث تحري مفاوضات الدول على تحسين واقع المناخ الى جانب عقد العشرات من المؤتمرات و ورشات العمل التي تسعى لتحقيق العدالة للمناخ والبيئة والتقليل من المخاطر التي تتهددها.

وردد النشطاء هتافات تدعو للعدالة المناخية في فلسطين مؤكدين انه اذا لم يكن هناك عدالة في فلسطين لن يكون هناك عدالة في العالم.

كما رفع المشاركون في المسيرة التي جرت في احد شوارع مدينة اكسبو دبي للمؤتمرات الاعلام الفلسطينية ويافطات كتب عليها شعارات منددة بالجرائم الاسرائيلية ومنها اوقفوا المجزرة والعدالة لفلسطين وانهوا الاحتلال واوقفوا الاستعمار المناخي لفلسطين.

وعبر العديد من المشاركين من خلال هتافاتهم عن مشاعر الغضب على سكوت المجتمع الدولي على ما بجري من جرائم ودعم الدول الكبرى لإسرائيل في عدوانها على المدنيين في قطاع غزة مطالبين المشاركين في المؤتمر العمل على وقف هذا الدعم وعلى راسه الامريكي والخروج من حالة الصمت الدولي على ما يجري من عدوان وجرائم.

وقال بعض النشطاء انهم ياملون ان تساهم فعالياتهم هذه برفع الصوت العالمي من اجل وقف الحرب والعدوان مشيرين الى ان مؤتمر المناخ الذي يحظى باهتمام عالمي يمثل فرصة للفت الانظار لما يجري من جرائم مستمرة في غزة.