دبي : مئات النشطاء يخرجون بمسيرة خلال مؤتمر المناخ مطالبين بالعدالة لفلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
دبي / PNN / خرج المئات من النشطاء والمشاركين والمواطنين في مدينة دبي على هامش فعاليات مؤتمر المناخ العالمي CUP 28 للمطالبة بوقف المجزرة وحرب الابادة التي تشنها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة منذ شهرين والتي ادت لاستشهاد ١٧ الف فلسطيني غالبيتهم من الاطفال والنساء واصابة نحو اربعين الف وادت لتدمير غالبية احياء قطاع غزة.
وخرج المئات من النشطاء الذين يبحثون عن العدالة البيئية في مسيرة في المنطقة الزرقاء حيث تحري مفاوضات الدول على تحسين واقع المناخ الى جانب عقد العشرات من المؤتمرات و ورشات العمل التي تسعى لتحقيق العدالة للمناخ والبيئة والتقليل من المخاطر التي تتهددها.
وردد النشطاء هتافات تدعو للعدالة المناخية في فلسطين مؤكدين انه اذا لم يكن هناك عدالة في فلسطين لن يكون هناك عدالة في العالم.
كما رفع المشاركون في المسيرة التي جرت في احد شوارع مدينة اكسبو دبي للمؤتمرات الاعلام الفلسطينية ويافطات كتب عليها شعارات منددة بالجرائم الاسرائيلية ومنها اوقفوا المجزرة والعدالة لفلسطين وانهوا الاحتلال واوقفوا الاستعمار المناخي لفلسطين.
وعبر العديد من المشاركين من خلال هتافاتهم عن مشاعر الغضب على سكوت المجتمع الدولي على ما بجري من جرائم ودعم الدول الكبرى لإسرائيل في عدوانها على المدنيين في قطاع غزة مطالبين المشاركين في المؤتمر العمل على وقف هذا الدعم وعلى راسه الامريكي والخروج من حالة الصمت الدولي على ما يجري من عدوان وجرائم.
وقال بعض النشطاء انهم ياملون ان تساهم فعالياتهم هذه برفع الصوت العالمي من اجل وقف الحرب والعدوان مشيرين الى ان مؤتمر المناخ الذي يحظى باهتمام عالمي يمثل فرصة للفت الانظار لما يجري من جرائم مستمرة في غزة.
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