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الاحتلال يغلق مكب نفايات ويدمر شارعا وشبكة كهرباء في بيتا جنوب نابلس

12/9/2023 8:11:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مكب نفايات بلدة بيتا جنوب نابلس.


وأفاد رئيس بلدية بيتا محمود برهم، بأن قوات الاحتلال أغلقت المكب، ودمرت الشارع الرئيس الموصل إليه وشبكة الكهرباء، موضحا أن البلدية قدرت الخسائر الأولية الناتجة عن التدمير بأكثر من 150 ألف شيقل.

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