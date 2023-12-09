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حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال

12/9/2023 8:11:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع مستوطنة المطلة بالجليل الأعلى، وحقق فيه إصابة مباشرة.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن عددا من الصواريخ سقط في أماكن مفتوحة قرب مستوطنة المطلة.

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