التعاون الإسلامي تعرب عن خيبة أملها من إخفاق مجلس الأمن فى التوصل لقرار بوقف العدوان على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) جدة/PNN- أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن خيبة أملها واستنكارها، لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار حاسم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبر الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في بيان، اليوم السبت، أن هذا الإخفاق ينعكس سلبا على دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء، ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحذر الأمين العام، من أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة يعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأشاد بمواقف جميع الدول التي دعمت مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، مجددا التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.