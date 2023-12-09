الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراض وعقارات مقدسية قرب باب المغاربة بالقدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من المقدسيين في منطقة باب المغاربة جنوب غرب البلدة القديمة من القدس المحتلة، بإخلاء عقارات وأراض بمساحة تقدر بنحو 9 دونمات في المنطقة، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأفاد مقدسيون يقطنون في منطقة باب المغاربة أنهم فوجئوا، بتعليق سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات تدعوهم لإخلاء عقارات وأراضٍ، تمهيدا للاستيلاء عليها، بنية تنفيذ مشاريع استعمارية، وأن على المقدسيين الذين يملكون أراضي في تلك المنطقة المحددة بالخرائط، إثبات ملكيتهم لها، وأمهلتهم 60 يوما للاعتراض.

وأشاروا إلى أن المساحة الاجمالية المستهدفة للعقارات والأراضي الموضحة في القرار تتجاوز 8725 مترا مربعا، وأن المشاريع الاستعمارية التي تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها ستمتد لـ 8 أعوام.

وقال المواطن زياد أبو سنينة، أحد المقدسيين الذين تم إخطارهم، إن الهدف من ذلك هو الاستيلاء على هذه الأرض لإقامة أعمدة للتلفريك التهويدي، الذي سيصبح ضمن المواصلات العامة في مدينة القدس المحتلة، لزيادة عدد المستعمرين المتنقلين من المكان وإليه.

وقال المختص في شؤون الاستيطان في القدس فخري أبو دياب لـ"وفا"، إن الاحتلال بدأ بمخطط لحسم موضوع القدس، وتحديدا في محيط البلدة القديمة بما فيها جنوب المسجد الأقصى قرب باب المغاربة، والتي سيمر منها التلفريك القادم من غرب القدس وصولا لشرقها.

وأضاف ان الاحتلال يسعى لتجسيد رؤيته عبر ربط كل شيء بما يسمى "عملا تطويريا" وإقامة مشاريع إلا أنه يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى ومحيطة، حيث بدأ الاحتلال فعليا بتغيير المشهد في المنطقة الجنوبية الغربية في القدس المحتلة بشكل كامل، وتحديدا في أطراف المسجد الأقصى وسلوان.

وأوضح أبو دياب، أن هذا المشروع هو جزء من تهجير المواطنين الفلسطينيين، وإبعادهم عن المسجد الأقصى، وتحديدا في قرية سلوان الملاصقة لسور المسجد، عبر تلك المشاريع، وبضمنها مشروع التلفريك الهادف لنقل المتدينين إلى حائط البراق، وتسهيل اقتحامهم للمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن المنطقة هي فلسطينية وتقطنها عائلات فلسطينية، ولم يتمكن الاحتلال من وضع حجة البناء دون ترخيص، لأن المنازل بنيت قبل عام 1967، واليوم وجد في مشروع التلفريك فرصة لتهجيرهم.

ولفت أبو دياب، إلى أن الاحتلال سيغلق بذلك المدخل الجنوبي للبلدة القديمة بشكل كامل، علما أن أهالي سلوان يمنعون للدخول من المسجد من تلك المنطقة منذ أشهر.