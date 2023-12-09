سمو الشيخ ناصر بن حمد: نعمل على جعل الشباب البحريني محركا للابتكار والتطوير للصناعة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، أهمية جعل الشباب البحريني محركًا للابتكار والتطوير للصناعة البحرينية ورفدهم بالمهارات اللازمة التي تعزز من تنافسيتهم كجدارات بشرية وكفاءات يشهد لها على المستوى الإقليمي والدولي، في ظل المتغيرات المعاصرة التي يشهدها قطاع الصناعة العالمي، وموائمة مخرجات التعليم الصناعي والتقني لمتطلبات عصر الثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك خلال ترؤوس سموه لإجتماع مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني للربع الأخير من عام 2023، بحضور الدكتور مصطفى السيد نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عبدالله ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الأمناء ممثلي القطاعات الحيوية بالمملكة.
واستهل الاجتماع بعرض منجزات المركز التي تحققت على مدار الأشهر الماضية، تمثل أبرزها في فوز المركز بجائزة التميز للحكومة الالكترونية عن أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، ونيله لجائزة الريادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من معرض جيتكس جلوبال الذي أقيم في إمارة دبي خلال أكتوبر الماضي، حيث أشاد أعضاء مجلس الأمناء بجهود إدارة المركز في تحقيق هذه الإنجازات التي تعكس السعي الدؤوب نحو بناء سمعة التميز على المستويين المحلي والدولي.
كما استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت المنجزات التي تحققت للمحور الأول من الخطة الاستراتيجية (2022-2025) الذي يرتكز على تطوير الطلاب والمخرجات التعليمية للمركز، حيث أطلع المجلس على أوجه الدعم التعليمي المقدم للطلاب من حيث المشاركات الدولية في المعارض والمؤتمرات، وتقديم تجربة تعليمية متسقة مع أحدث التوجهات العالمية في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال، كتعزيز رصيد الطلاب بالشهادات الاحترافية الصادرة عن المعاهد الدولية إلى جانب الثانوية العامة، والتطوير المستمر للمناهج التعليمية عبر تكييفها لاحتياجات المؤسسات الصناعية ومستجدات سوق العمل.
وأطلع المجلس على مبادرات المركز نحو توسيع قاعدة الشركاء على المستوى الدولي ضمن أهداف المحور الاستراتيجي (التواصل الدولي)، والتي اشتملت على مذكرات التفاهم التي وقعها المركز مع المؤسسات خارج مملكة البحرين، كان آخرها مع وزارة التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة، لتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات ذات الصلة بمجال التعليم الفني والمهني، والاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة ميد أور ليوناردو بإيطاليا، التي توفر فرص التدريب والتعليم ودعم الخريجين من خلال البرامج التعليمية المقدمة من قبل المؤسسة.
وفي الختام، أكد المجلس أن مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يتخذ خطوات هامة وجادة نحو إيجاد تعليم نوعي للصناعة، واضعًا الرؤية الاقتصادية 2030 في مقدمة أولويات عمل المركز، ودعم النمو الاقتصادي عبر خلق الفرص للشباب البحريني لريادة هذا القطاع الواعد من خلال تسخير الإمكانات لهم والاستثمار الأمثل لمهاراتهم، في ظل سعيه لتحقيق أهدافه الرامية إلى التحول لمدينة علمية وتقنية بحلول عام 2025.
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