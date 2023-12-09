وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره بدولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز التعاون في القطاعات التعليمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) التقى الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك ضمن فعاليات قمة تغير المناخ Cop28 بدبي.

وأشاد الوزير بجهود وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم الفعاليات التعليمية الخاصة بالقمة، والتي شملت افتتاح مركز التعليم الأخضر، ومناقشات الطاولة المستديرة لوزارة التعليم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهو ما شكل منصة للتعليم في فعاليات مؤتمر قمة المناخ لأول مرة.

وبحث الوزير مع الدكتور أحمد الفلاسي سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات التعليمية في البلدين الشقيقين في جميع المجالات، كما استعرض معه ما تم إنجازه من برامج مشتركة.