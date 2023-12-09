وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره بدولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز التعاون في القطاعات التعليمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك ضمن فعاليات قمة تغير المناخ Cop28 بدبي.
وأشاد الوزير بجهود وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم الفعاليات التعليمية الخاصة بالقمة، والتي شملت افتتاح مركز التعليم الأخضر، ومناقشات الطاولة المستديرة لوزارة التعليم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهو ما شكل منصة للتعليم في فعاليات مؤتمر قمة المناخ لأول مرة.
وبحث الوزير مع الدكتور أحمد الفلاسي سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات التعليمية في البلدين الشقيقين في جميع المجالات، كما استعرض معه ما تم إنجازه من برامج مشتركة.
MENAFN09122023000055011008ID1107563956
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.