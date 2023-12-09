غداً.. 8 خيول تتنافس على كأس مجلس أبوظبي الرياضي في فرنسا

يستضيف مضمار "باو" الفرنسي غداً الأحد فعاليات سباق كأس مجلس أبوظبي الرياضي للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص السباق للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، وتبلغ جوائزه 18 ألف يورو، بمشاركة 8 خيول تسعي لتسجيل اسمها في قائمة الفائزين.

ويأتي الجواد "كريم" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، على رأس قائمة الترشيحات للفوز بالسباق، وهو يحمل التصنيف الأعلى بين المتنافسين.

وهناك "غافار دو بروجريه" لعون العيدروس، بإشراف المدرب كي بيلسون، وقيادة هوجو موسان، و"شوف ذا ستار" لمهدي بن مسعود، بإشراف المدرب اوليفر تريجوديت، وقيادة انتوين ويرل.

ويحظى المهرجان بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية "الشريك الرئيسي"، ومبادلة "الشريك الرسمي"، والوطنية للأعلاف "الشريك الإستراتيجي"، وطيران الإمارات "الناقل الرسمي"، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى المهرجان أيضاً "المسعود نيسان"، و"أريج الأميرات"، و"عمير بن يوسف" للسفريات، و"قناة ياس"، و"الاتحاد النسائي العام"، و"شركة فيولا،" وجمعية الإمارات للخيول العربية، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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