إسرائيل تواصل هجومها على غزة غداة فشل الدعوة لوقف إطلاق النار في الأمم المتحدة

واصلت إسرائيل حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة السبت، غداة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدّ قرار غير مسبوق في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، في ظلّ وضع إنساني مروّع، وفقاً لمنظمات غير حكومية.

وسرعان ما أدانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ العام 2007، عرقلة واشنطن لقرار مجلس الأمن، فيما اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنّ وقف إطلاق النار سيمنع انهيار حماس.

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الإسرائيلية. واقتادت الحركة حوالي 240 شخصاً رهائن، لا يزال 138 منهم محتجزين لديها.

ورداً على ذلك، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.

وقال الجيش الإسرائيلي السبت، إنّ "العمليات في قطاع غزة مستمرّة"، مضيفاً أنّ "القوات البرية واصلت القتال في مواقع مختلفة".

من جهتها، أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس بأنّ 71 قتيلاً و160 جريحا وصلوا خلال 24 ساعة إلى مستشفى الأقصى في دير البلح، عقب عمليات القصف التي استهدفت وسط قطاع غزة.

وفي آخر حصيلة نشرتها الوزارة، أفادت عن مقتل 17490 شخصاً في القطاع، معظمهم من النساء والأطفال.

مجزرة

وفق الأمم المتحدة، دُمّر أكثر من نصف المنازل أو تضرّر في الحرب على القطاع، حيث فرّ 1,9 مليون شخص من منازلهم، أو ما يشكّل 85 في المئة من السكان.

وقال محمود أبو ريان النازح من بيت لاهيا (شمال)، "الجو بارد جداً والخيمة صغيرة جداً. ليس لدي سوى الملابس التي أرتديها. وما زلت لا أعرف ما هي الخطوة التالية".

وبموازاة ذلك، تزايدت بشكل ملحوظ بعض الأمراض المعدية مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادّة والالتهابات الجلدية، بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في الملاجئ التابعة لوكالة الأمم المتحدة المخصّصة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في جنوب القطاع.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإنّ 14 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، كانت لا تزال تعمل بالإمكانات المتوفّرة الخميس.

وسارعت المنظمات الإنسانية لإدانة الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي الجمعة.

واعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أنّ عدم تحرّك مجلس الأمن الدولي يجعله "شريكاً في المجزرة" في قطاع غزة.

وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان الفيتو الأمريكي محملا الولايات المتحدة مسؤولة "ما يسيل من دماء" في القطاع.

وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض" الذي وصفه بـ"وصمة عار" و"رخصة جديدة لدولة الاحتلال لمواصلة التقتيل والتدمير والتهجير".

يائسون



وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، بأنّ "كلّ هذا يحدث في سياق إنساني مروّع"، مشيراً إلى أنّ "الناس يائسون وخائفون وغاضبون".

واتجه جزء كبير من السكان الذين شرّدتهم الحرب، والبالغ عددهم 1,9 مليون نسمة، إلى جنوب القطاع، لتتحوّل رفح الحدودية مع مصر إلى مخيّم ضخم للاجئين.

ولا تزال محافظة رفح المنطقة الوحيدة في غزة التي يتم فيها توزيع مساعدات محدودة. وفي محافظة خان يونس، توقف توزيع المساعدات في الأيام الأخيرة في ظلّ اشتداد الأعمال الحربية والقيود المفروضة على التنقل على طول الطرق الرئيسية، باستثناء عمليات توصيل الوقود المحدودة لمقدّمي الخدمات الرئيسيين.

من جهته، أكد البيت الأبيض الجمعة، في مواجهة العدد المتزايد للضحايا، أنّه يجب على إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين.





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