إسرائيل تواصل قصف مناطق طلبت من المدنيين الفرار إليها في غزة

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مناطق في قطاع غزة مساء الجمعة وحتى يوم السبت ضمن قصف متواصل يتضمن الأجزاء المتضائلة من الأراضي التي طلبت إسرائيل من الفلسطينيين اللجوء إليها في جنوب القطاع.

جاءت هذه الضربات بعد يوم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الامن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة على الرغم من دعم الغالبية العظمى من أعضاء المجلس ودول كثيرة أخرى للقرار.

جاء التصويت في المجلس، المؤلف من 15 عضوا، بأغلبية 13 صوتا مقابل اعتراض واشنطن، وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل التصويت "الهجمات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية مكثفة ومستمرة وواسعة النطاق. يُطلب من سكان غزة أن يتحركوا مثل الكرات البشرية نحو مناطق الجنوب التي باتت تتضاءل دون وجود أي من أساسيات البقاء على قيد الحياة".

قال غوتيريش لمجلس الأمن إن غزة وصلت إلى "نقطة الانهيار"، وأن نظام الدعم الإنساني معرض لخطر الانهيار التام، وأنه يخشى من عواقب قد تكون مدمرة على أمن المنطقة بأكملها.

باتت حدود غزة مع إسرائيل ومصر مغلقة فعليا تماما، ما لا يترك للفلسطينيين أي خيار سوى محاولة البحث عن ملجأ داخل القطاع.

تجاوز إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في غزة منذ بداية الحرب 17400 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن قواته اشتبكت وقتلت نشطاء من حركة حماس وعثرت على أسلحة داخل مدرسة في الشجاعية في حي مكتظ بالسكان بمدينة غزة.

وأضافت أن الجنود اكتشفوا فتحة نفق في نفس الحي الذي عثروا فيه على مصعد، في حادث منفصل أطلق مسلحون النار على جنود من مدرسة تديرها الأمم المتحدة في بلدة بيت حانون الشمالية.

أبلغ عدد من سكان غزة يوم السبت عن شن غارات جوية وقصف في شمال وجنوب القطاع، وتضمن ذلك مدينة رفح القريبة من الحدود المصرية، والتي أمر الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين باللجوء إليها.

أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح السبت، أن المستشفى الرئيسي في مدينة دير البلح وسط البلاد، استقبل جثث 71 شخصا قتلوا في قصف إسرائيلي خلال الساعات خلال الـ 24 الماضية.

قالت الوزارة إن المستشفى استقبل 160 جريحا أيضا، بالإضافة لنقل جثث 62 شخصا و99 جريحا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تحاول إسرائيل تأمين سيطرة الجيش على شمال غزة، حيث أبرز القتال العنيف مقاومة شديدة من مسلحي حماس.

يعتقد أن عشرات الآلاف من السكان ما زالوا في الشمال على الرغم من أوامر الإخلاء، وذلك بعد ستة أسابيع من دخول القوات البرية.

قتل أكثر من 2200 فلسطيني منذ انهيار الهدنة في الأول من ديسمبر ثلثاهم تقريبا من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

مع وصول قليل من المساعدات الإنسانية إلى أجزاء قليلة فقط من قطاع غزة، أبلغ السكان عن نقص حاد في الغذاء.

قال مصطفى النجار، الذي كان يقيم في مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا المدمر للاجئين في شمال غزة: "أنا جائع جداً ... نحن نعيش على الأطعمة المعلبة والبسكويت وهذا ليس كافيا".

وأضاف أنه بينما يستطيع الكبار التغلب على الجوع، "فإنه أمر صعب ومؤلم للغاية عندما ترى ابنك أو ابنتك الصغيرة تبكي لأن هناك جائعين ولا تستطيع فعل أي شيء".

رغم الضغوط الدولية المتزايدة، لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض الوقف الدائم لإطلاق النار بحجة أنه سيمكن حماس من البقاء، ويشكل تهديدا لإسرائيل.

أعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم في الأيام الماضية بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين، والأزمة الإنسانية الكبيرة، لكنهم لم يطالبوا إسرائيل بإنهاء الحرب، التي دخلت الآن شهرها الثالث.

قال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال منتدى أمني قبل يوم من استخدام الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن "لم نحدد موعدا نهائيا صارما لإسرائيل كي تنهي الحرب، هذا ليس دورنا حقا. مع ذلك، لدينا نفوذ حتى لو لم تكن لدينا السيطرة المطلقة على ما يحدث على الأرض في غزة."

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن وقف إطلاق النار سيكون انتصارا لحماس.

وأضاف "وقف إطلاق النار بمثابة جائزة لحماس، وتجاهلا لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة، وسيرسل إشارة إلى الجماعات الإرهابية في كل مكان."

كان وفد من وزراء خارجية الدول العربية وتركيا في واشنطن لدفع إدارة بايدن للتخلي عن اعتراضاتها على وقف فوري لإطلاق النار. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، قبيل لقائه مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن القصف الإسرائيلي وحصار غزة هو جريمة حرب، وتؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

مع استئناف القتال بعد هدنة قصيرة استمرا أسبوعا، حثت الولايات المتحدة إسرائيل على بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين، والسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى غزة.

جاءت هذه النداءات بالتزامن مع توسيع إسرائيل لحملتها الجوية والبرية العنيفة في جنوب غزة، خاصة مدينة خان يونس، وهو ما أدى لفرار عشرات الآلاف من السكان.

قال طه عبد الرحمن، أحد سكان خان يونس، لأسوشيتدبرس عبر الهاتف صباح السبت "ليلة الأمس شهدت إطلاق نار كثيف، وقصفا مثل كل ليلة".

ذكر مسؤولو الدفاع المدني في غزة إن شخصا على الأقل قتل مساء الجمعة في مدينة رفح، وأصيب آخرون عقب غارة جوية استهدفت منزل عائلة.

نشرت صور لمواطنين يستخدمون مصابيح كهربائية وهواتفهم النقالة للبحث في أنقاض المنزل عن ناجين محتملين.

شوهدت رافعة تقوم بإزالة الأنقاض بينما قطع رجال الإنقاذ أعمدة حديدية وسط الأسطح الخرسانية المنهارة.

كما استهدفت غارات جوية ليلية مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط غزة، حيث قال عمر أبو مغازي، أحد السكان، إن غارة أصابت منزل عائلة، وهو ما أدى لوقوع إصابات.





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