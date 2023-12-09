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إرشادات السلامة لزوار مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب» 2024

12/9/2023 8:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت شرطة أبوظبي زوار مهرجان ليوا الدولي "تل مرعب" للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة والملتزمة بقواعد وقوانين المرور التي جاءت كالتالي:

. يمنع الاستعراض بالسيارات أو الدراجات النارية بصورة خطرة عند المخيمات.

. التأكد من أن المسار آمن أثناء الصعود والنزول من التل (العرقوب) لتفادي وقوع الحوادث.

. لا يسمح بقيادة الدراجات النارية بجميع أنواعها على الطرق المعبدة (الشارع ).

. ضرورة الالتزام بلبس الخوذة عند قيادة الدراجات النارية وعدم السماح للأطفال أقل من 18 سنة بقيادة الدراجات النارية دون الإشراف من قبل أولياء الأمور في الأماكن المخصصة.

. يمنع إصدار أصوات مزعجة بالمركبات أو الدراجات النارية بالقرب من المخيمات.

. التقيد بالإرشادات المرورية (حزام الأمان - تشغيل المصابيح - والالتزام بالسرعة المحددة على الطرق).

. يمنع منعاً باتاً استخدام الطائرات بجميع أنواعها الدرون والطائرات الشراعية دون تصريح مسبق من الجهات المعنية.


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