إرشادات السلامة لزوار مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب» 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت شرطة أبوظبي زوار مهرجان ليوا الدولي "تل مرعب" للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة والملتزمة بقواعد وقوانين المرور التي جاءت كالتالي:
. يمنع الاستعراض بالسيارات أو الدراجات النارية بصورة خطرة عند المخيمات.
. التأكد من أن المسار آمن أثناء الصعود والنزول من التل (العرقوب) لتفادي وقوع الحوادث.
. لا يسمح بقيادة الدراجات النارية بجميع أنواعها على الطرق المعبدة (الشارع ).
. ضرورة الالتزام بلبس الخوذة عند قيادة الدراجات النارية وعدم السماح للأطفال أقل من 18 سنة بقيادة الدراجات النارية دون الإشراف من قبل أولياء الأمور في الأماكن المخصصة.
. يمنع إصدار أصوات مزعجة بالمركبات أو الدراجات النارية بالقرب من المخيمات.
. التقيد بالإرشادات المرورية (حزام الأمان - تشغيل المصابيح - والالتزام بالسرعة المحددة على الطرق).
. يمنع منعاً باتاً استخدام الطائرات بجميع أنواعها الدرون والطائرات الشراعية دون تصريح مسبق من الجهات المعنية.
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