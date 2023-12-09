هالاند أطول اللاعبين المشاركين في مونديال الأندية والشحات أكثر من شارك في مباريات



تستعد السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة تجمع بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

بينما يكثف الاتحاد وأوكلاند استعداداتهما للمباراة، نشر الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعض الحقائق والأرقام من تشكيلة الفرق المشاركة.

وذكر الاتحاد الآسيوي أن مهاجم مانشستر سيتي إيرلينح هالاند وحارس مرمى أوراوا ريد دايموندز أيومي نيكاوا، اللذان يبلغ طولهما 195 سم، أطول اللاعبين في البطولة، يليهم فيتور يوديس (194)، أحمد حجازي (193)، بيدرو رانجيل (192)، محمد الشناوي (191)، ورودري (191).

في حين يعتبر صانع ألعاب أوراوا شويا ناكاجيما الأقصر بين اللاعبين، حيث يبلغ طوله 164 سم.

وأضاف سيكون كيفين دي بروين هو اللاعب صاحب الرقم الأعلى من المباريات الدولية ضمن اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية حيث لعب 99 مباراة مع منتخب بلجيكا.

يليه كريم بنزيمة (97 مع فرنسا)، ماتيو كوفاسيتش (97 مع كرواتيا)، علي معلول (90 مع تونس)، برناردو سيلفا (87 مع البرتغال)، أحمد حجازي (83 مع مصر)، كايل ووكر (81 مع إنجلترا)، جون ستونز (69 مع إنجلترا)، مارسيلو (58 مع البرازيل)، مانويل أكانجي (57 مع سويسرا)، أنخيل مينا (55 مع الإكوادور)، روبن دياز (53 مع البرتغال)، نجولو كانتي (53 مع فرنسا). ومحمد الشناوي (51 مع مصر) وعمرو السولية (50 مع مصر).

وأشار ذات المصدر إلى أن لاعبا واحدا فقط يتجاوز عمره 40 عاماً شارك في بطولة كأس العالم للأندية، لكن هذا الرقم قد يرتفع إلى 43 في جدة.

ويبلغ عمر حارس مرمى فلومينينزي فابيو ولاعب الوسط المدافع فيليبي ميلو 43 و40 عاماً على التوالي، وهما أكبر من المدربين: نيكولا لاركامون من ليون البالغ من العمر 39 عاماً وألبرت رييرا من أوكلاند سيتي.

ويعد أوسكار بيريز أكبر لاعب سناً في تاريخ البطولة، حيث سجل هدف باتشوكا أمام جريميو في قبل نهائي نسخة الإمارات 2017 عن عمر يناهز 44 عاماً و10 أشهر.

وسيكون حارس مرمى أوكلاند سيتي جو واليس أصغر لاعب في البطولة بعمر 18 عاماً.

وأضاف ذات المصدر أن 16 لاعبا من لاعبي مانشستر سيتي الـ23 محترفون. يليهم الاتحاد (10)، ليون (9)، أوكلاند سيتي (5)، أوراوا ريد دايموندز (5)، الأهلي (4) وفلومينينزي (3).

وسيكون حسين الشحات لاعب الأهلي هو أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات كأس العالم للأندية، حيث شارك في 12 مباراة، وشارك إيميليانو لاعب نادي أوكلاند في 11 مباراة، فيما خاض ثلاثي الأهلي أليو ديانج وهاني محمد ومحمد طاهر 10 مباريات لكل منهم.

وأضاف ذات المصدر أن كريم بنزيمة هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف بين المشاركين في كأس العالم للأندية السعودية 2023، حيث سجل 4 أهداف في البطولة.

ويسعى مهاجم ريال مدريد السابق إلى أن يصبح اللاعب الثامن الذي يسجل لعدة فرق في المسابقة بعد دوايت يورك (مانشستر يونايتد وسيدني)، ونيري كاردوزو (بوكا جونيورز ومونتيري)، ورونالدينيو (برشلونة وأتلتيكو مينيرو)، وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد)، تسوكاسا شيوتاني (سانفريتشي هيروشيما والعين)، حسين الشحات (العين والأهلي)، بيرسي تاو (ماميلودي صنداونز والأهلي).

وأربعة من الفرق السبعة تضم لاعباً أرجنتينياً: إميليانو تادي (أوكلاند)، جيرمان كانو (فلومينينزي)، أدونيس فرياس ولوكاس روميرو (ليون)، وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).

سيكون ماتيو كوفاسيتش، الذي فاز بالبطولة مع ريال مدريد مرتين وتشيلسي مرة واحدة، أول لاعب يفوز بالبطولة مع ثلاثة أندية إذا رفع مانشستر سيتي الكأس.

وثمانية لاعبين آخرين فعلوا ذلك مع فريقين مختلفين: ديدا (كورينثيانز وميلان)، دانيلو (ساو باولو وكورينثيانز)، فابيو سانتوس (ساو باولو وكورينثيانز)، تياجو الكانتارا (برشلونة وبايرن ميونيخ)، توني كروز (بايرن ميونخ وريال مدريد، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد)، شيردان شاكيري (بايرن ميونخ وليفربول)، ديفيد ألابا (بايرن ميونخ وريال مدريد).





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