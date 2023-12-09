الفنانين الأردنية: لم نمنح تصاريح لإقامة حفلات رأس السنة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - خاص
أكدت نقابة الفنانين الأردنيين عدم منح تصريح لإقامة الحفلات الغنائية بمناسبة رأس السنة الميلادية، نظرا للأوضاع الراهنة في غزة وعموم فلسطين.
وقال نقيب الفنانين محمد العبادي في تصريح لـ "خبرني" اليوم السبت، إن قرار عدم السماح بإقامة الحفلات يمثل موقف الأردن رسميا وشعبيا.
ولفت إلى أن النقابة اتخذت قرارها بعدم إقامة أي فعاليات فنية، منذ بداية الحرب في غزة، الأمر الذي ينطبق على حفلات رأس السنة حال استمرار الأزمة.
MENAFN09122023000151011027ID1107563934
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.