الفنانين الأردنية: لم نمنح تصاريح لإقامة حفلات رأس السنة

MENAFN - Khaberni) خبرني - خاص

أكدت نقابة الفنانين الأردنيين عدم منح تصريح لإقامة الحفلات الغنائية بمناسبة رأس السنة الميلادية، نظرا للأوضاع الراهنة في غزة وعموم فلسطين.

وقال نقيب الفنانين محمد العبادي في تصريح لـ "خبرني" اليوم السبت، إن قرار عدم السماح بإقامة الحفلات يمثل موقف الأردن رسميا وشعبيا.

ولفت إلى أن النقابة اتخذت قرارها بعدم إقامة أي فعاليات فنية، منذ بداية الحرب في غزة، الأمر الذي ينطبق على حفلات رأس السنة حال استمرار الأزمة.