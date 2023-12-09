أسعار النفط تسجل انخفاضًا للأسبوع السابع على التوالي

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) على الرغم من ارتفاع أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة، بعد صدور بيانات الحكومة الأمريكية التي دعمت التوقعات بنمو الطلب، إلا أن الخامين القياسيين تراجعا للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية منذ خمس سنوات، وذلك بفعل المخاوف المستمرة من تخمة المعروض. وتحدد سعر التسوية يوم الجمعة الماضي للعقود الآجلة لخام برنت عند 75.84 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 1.79 دولارًا، ما يعادل 2.4 بالمئة، في حين تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.23 دولارًا، مرتفعًا 1.89 دولارًا، ما يعادل 2.7 بالمئة. وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8 بالمئة، في علامة على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تعاني من فائض في المعروض. كما ساهمت البيانات الصينية أيضًا في تراجع الأسعار، حيث سجلت واردات الصين من النفط الخام انخفاضًا بنسبة 9 بالمئة في نوفمبر عن العام السابق، مع ارتفاع مستويات المخزون وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير ما أدى إلى إضعاف الطلب. وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات وزارة العمل نموًا أقوى من المتوقع في الوظائف، وهي علامات على قوة سوق العمل التي من شأنها أن تدعم الطلب على الوقود في أكبر سوق للنفط في العالم. وجاء ذلك في أعقاب بيانات الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء التي أظهرت أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قد تراجع عن المتوسط الموسمي لعشر سنوات بنسبة 2.5 بالمئة وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.4 مليون برميل، أي أكثر من خمسة أضعاف التوقعات السابقة، ما أدى إلى انخفاض أسعار البنزين.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا تنخفض بسبب استمرار ضعف الطلب
انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل طفيف الأسبوع الماضي بسبب استمرار تراجع الإقبال على الإمدادات الفورية من قبل المشترين في شمال شرق آسيا، وتوقعات بضعف الطلب الفوري على الغاز في أوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 15.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 15.7 دولارًا الأسبوع الماضي. ومع احتمال انخفاض درجات الحرارة في شمال شرق الصين، قد تتأثر مخزونات الغاز الطبيعي المسال وترتفع وتيرة المشتريات الفورية الإضافية. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا قد بلغت أعلى مستوياتها مقارنة بالأسعار الأوروبية هذا الأسبوع منذ عامين، حيث أدى الازدحام في قناة بنما إلى ارتفاع أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى آسيا. وفي أوروبا، عادت درجات الحرارة إلى مستوياتها الموسمية بعد موجة البرد، واستمرت إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل جيد، ما قد يبقي مخزونات الغاز عند أعلى مستوياتها على الإطلاق. أما في الولايات المتحدة، فقد استقرت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة، حيث عوضت صادرات الغاز الطبيعي المسال القياسية توقعات الطقس المعتدل وانخفاض الطلب على التدفئة حتى أواخر ديسمبر.
إعداد: مؤسسة العطية.
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