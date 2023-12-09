جمعية الصحفيين الإماراتية تُكّرم الشركاء لاحتفالاتها بالذكرى 52 لعيد الاتحاد

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: كرّمت جمعية الصحفيين الإماراتية الشركاء و الفنادق الراعية لاحتفالاتها بمناسبة الذكرى 52 لعيد الاتحاد.
وثمّن محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، مُشاركة الفنادق في هذه الاحتفالات المجيدة، ودعمها المتواصل للجمعية، مؤكداً على أن مُشاركتهم في هذه الاحتفالية من خلال تقديم عروض وخصومات خاصة لأعضاء الجمعية وعائلاتهم، ساهم بلا شك في نجاح الحدث وتعزيز التجربة الشاملة للحاضرين، وأبرزت التزامهم بمسؤولياتهم تجاه المجتمع .
من جانبه، قال حسين المناعي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية: "نحن سعداء بدعم ورعاية شركائنا في القطاع السياحي والفندقي الذين يُسهمون في إبراز العلاقات الإيجابية القائمة مع الشركاء في مختلف المجالات، ونتطلّع إلى تعاون مُثمر معهم على المدى البعيد".
وتمّ إرسال شهادات شكر وتقدير إلى فندق باب القصر في أبوظبي ومجموعة "تايم" للفنادق التي ساهمت بتقديم قسائم إقامة في بعض من فنادقها المُتميّزة مثل: "تايم روبي للشقق الفندقية"، فندق "تايم إكسبريس"، في الشارقة، فندق "تايم أوك"، فندق "تايم أسماء"، "تايم غراند بلازا"، "تايم أوكس للشقق الفندقية" في دبي، فندق "تايم مون ستون للشقق الفندقية" في الفجيرة، فندق "تايم كورال نويبغ ريزورت" في مصر، فندق "تايم راكو" في قطر وفندق "تايم الدمام ريزيدنس" في السعودية. كما قدّم فندق "خالدية بالاس ريحان من روتانا" قسائم لتناول الطعام في مطعمه الفاخر "كمون"، وشارك فندق "سنترو البرشاء- دبي" بقسيمة لتناول الطعام في مطعم "سي تيستي" المُتميّز ، كما قدّم فندق باب القصر قسائم إقامة ووجبات غداء وعشاء في مطعم "أرتيزان كيتشن"، وقدّم فندق "داماك هيلز 2/ إيدج من روتانا" بقسيمة إقامة في الفندق، وفندق أنانتارا القرم الشرقي قسائم لتناول الطعام.
ومن الجدير بالذكر أن جمعية الصحفيين الإماراتية كانت قد نظّمت في مقرها بإمارة أبوظبي جلسة حوارية بعنوان "في عيد الاتحاد.. الإعلاميون يستذكرون" وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52.
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