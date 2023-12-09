الشركاء الاستراتيجيون يدعمون الدورة الـ 29 من مهرجان دبي للتسوّق

(MENAFN
- Tales & Heads) تنطلق الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق، مهرجان التجزئة المفضل عالميًا، اليوم الجمعة 8 ديسمبر، بجعبته الكثير من الفعاليات الترفيهية، والتخفيضات الهائلة، والسحوبات والجوائز الرائعة. ويلعب هذا المهرجان السنوي دورا حيويا في دعم اقتصاد المدينة، مما يساعد في ترسيخ مكانتها كعاصمة التسوق على مستوى العالم وأفضل مدينة للعيش والعمل واستقطاب الزوار. وكما هو الحال كل عام، فإن المهرجان يترك أثراً إيجابيًا على قطاع الضيافة من خلال جذب الزوار من جميع أنحاء المنطقة والعالم، ويسهم كذلك في انتعاش قطاع التجزئة من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق والمتاجر.
ويعود مهرجان دبي للتسوق بالفائدة المهمة على العديد من القطاعات، حيث تمكّن إقامة الأسواق المؤقتة طوال فترة المهرجان الشركات الصغيرة والعلامات التجارية المحلية من الوصول إلى آلاف العملاء الجدد مما يعزز روح المبادرة لديهم، بينما تتيح السحوبات المميزة والعروض الترويجية فرصاً مذهلة للجميع للفوز بجوائز قيمة وكذلك توفير المال على مشترياتهم سواءً كان ذلك عند شراء الضروريات اليومية أو كماليات الحياة. كما أن استضافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية على مدار 38 يوماً في جميع أنحاء المدينة يُسهم بشكل كبير في جعل دبي الوجهة المفضلة لملايين الأشخاص الذين يزورونها خلال موسم الأعياد، بالإضافة إلى المقيمين من 200 جنسية الذين يعتبرون المدينة موطنًا لهم.
وبالنسبة للدورة القادمة من مهرجان دبي للتسوق، التي تنطلق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، فإن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، وشركاؤها الاستراتيجيون، سيعملون معًا بشكل وثيق لضمان أن يقدم موسم المهرجان 38 يومًا من العروض التي لا مثيل لها، وأنشطة وفعاليات مناسبة لجميع أفراد العائلة، وتجارب تناول طعام استثنائية كل يوم للجميع في مختلف أنحاء المدينة.
وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يعد مهرجان دبي للتسوق بمثابة حقبة رائعة لأفضل ما تقدمه المدينة خلال فصل الشتاء. يجمع هذا المهرجان كل عام الناس معاً - العائلات والأصدقاء والمقيمين والزوار - لخلق ذكريات تدوم مدى الحياة. ولقد حرصنا في هذه الدورة على تقديم قرصة للجميع للاستمتاع بقيمة استثنائية وتجارب مميزة في جميع أنحاء المدينة، كجزء من التزامنا بجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل واستقطاب الزوار".
وأضاف: "ونحن ممتنون لدعم شركاؤنا الاستراتيجيون وكونهم جزء مهم من نجاح مهرجان دبي للتسوق حيث يلعب كل فرد من الشركات والمنظمات التي تعمل معنا دوراً بارزاً في النمو المستمر لقطاع التجزئة واقتصاد المدينة، ودعم المشهد الثقافي النابض بالحياة لمدينتنا".
وأشار عبدالله سالم المانع، مدير عام اتصالات من &e في دبي، إلى أهمية التعاون مع كافة القطاعات للاستفادة من التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه قطاع التكنولوجيا والاتصالات في تلك القطاعات، وقال: "نعتز بشراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع مهرجان دبي للتسوق الذي يدخل عامه التاسع والعشرون، حيث نحرص دائماً على توظيف دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في خدمة تطور المجتمعات التي نخدمها، بما يساهم في دعم مكانة إمارة دبي العالمية كوجهة سياحية وثقافية نابضة بالحياة. ومن منطلق التزامنا العميق بخدمة المجتمع، فإننا نسعى لتقديم تجربة استثنائية لزوار المهرجان وذلك من خلال "اتصالات ماركت أو تي بي"، الذي يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالأنشطة والعروض الرقمية الترفيهية والاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية في قطاع التسوق، ونتطلع إلى المساهمة في نجاح هذا الحدث من خلال تقديم عروض حصرية وخصومات كبيرة للزوار هذا العام".
وقال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوّق، دبي القابضة لإدارة الأصول: "تعد دبي نموذجاً عالمياً للاقتصاد التجريبي، ويعتبر مهرجان دبي للتسوق إحدى الفعاليات المحورية التي تشجع الناس على التفاعل مع متاجرهم وعلاماتهم التجارية المفضلة، إضافة إلى وجهات التسوّق المختلفة، كما تسهم في وضع معايير جديدة لمفاهيم التسوّق. ونظراً لشراكتنا الطويلة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومهرجان دبي للتسوق، فإننا نفتخر بمشاركة محفظة دبي القابضة لإدارة الأصول من وجهات التجزئة بما فيها بلوواترز، وذا أوتلت فيليدج، وبوكس بارك في نسخة هذا العام من المهرجان. سيكون الزوّار على موعد مع العديد من الفعاليات الفريدة وتجارب التسوق الرائعة التي تجسد روح موسم التسوّق، وتعكس مهمتنا لتعزيز مكانة دبي كمركز سياحي وترفيهي رائد عالمياً".
وقد أعربت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والإتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا، عن سعادتها بموسم جديد من مهرجان دبي للتسوق، قائلة: "تعتبر دبي أهم وجهات التسوق عالمياً كونها تزدهر باستمرار عامًا بعد عام بالعديد من فعاليات التسوق والترفيه التي تستقطب العائلة والأطفال معاً. يشارك ميركاتو وتاون سنتر هذا العام في المهرجان بمجموعة مميزة من عروض الترفيه والصفقات والتخفيضات الكبيرة، بالإضافة إلى الجوائز الكبرى التي تحمل في جعبتها المرح والتسلية معاً لتقديم تجربة تسوق لا تنسى للسياح والمقيمين على حد سواء، ويعد مهرجان دبي للتسوق أحد أكبر مهرجانات التسوق وأكثرها شهرة على مستوى العالم وعامل مهم في دفع عجلة الإقتصاد لمراكز التسوق إذ يجذب ملايين الزوار سنويًا، ونتطلع من خلال مشاركتنا لتقديم كل ما هو مميز لنسطر عاما آخر لنجاح مهرجان دبي للتسوق".
وتعليقاً على الأنشطة المخطط لها ضمن مهرجان دبي للتسوق، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في دولة الإمارات لدى الفطيم العقارية: "نسعى دوماً إلى الارتقاء بتجاربنا في مراكز التسوق وتقديم أفضل الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية الحصرية للعائلات. ونقدم في مهرجان دبي للتسوق هذا العام عرض بو باترول، وهو أحد أبرز أنشطة الترفيه في دبي فستيفال سيتي مول. وفي الفترة من 12 إلى 28 يناير 2024، يحظى الأطفال بفرصة المشاركة في العديد من الأنشطة في فستيفال باي، من بينها عرض بو باترول وبرج المراقبة والمتاهة في خليج المغامرة، بالإضافة إلى الأنشطة الرقمية المبتكرة، مثل سي باترولر ولعبة ترامبولين في الواقع المعزز. كما ندعو الجميع للاستمتاع بالأجواء المميزة في باي باي سوشال، المساحة الحيوية التي تضم سوقاً للمأكولات ومجموعة من أكشاك الألعاب والفعاليات الفنية والثقافية المميزة".
وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات: "تفخر العربيّة للسيارات بشراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تهدف إلى المساهمة بشكل كبير في النجاح الذي يحققه مهرجان دبي للتسوق عاماً تلو الآخر. ومن خلال هذه الشراكة فإنّنا نؤكد على التزامنا بدعم مبادرات دبي المتميّزة، والتي تعكس الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة. وانطلاقاً من كوننا الشريك الرسمي للسيارات في المهرجان؛ سنحرص على تعزيز قطاعي التجزئة والسيارات، وتنشيط حركة السياحة في الإمارة، إلى جانب العمل على ترسيخ مكانة دبي وجهة عالميّة فريدة في مجال التسوّق، كما سنعمل بالتعاون مع المؤسسة على توفير تجارب استثنائية من شأنها أن تثري فعاليات المهرجان. ملتزمون من خلال هذه الجهود والشراكات بالحفاظ على إرث مجموعة عبد الواحد الرستماني وحضورها الفاعل في الأسواق المحليّة والإقليميّة".
وأضاف جاد طبيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي ديلز: "إنه لشرف لنا وامتياز أن نجتمع مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مرة أخرى في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق. لقد كان مهرجان دبي للتسوق منذ فترة طويلة هو الموسم الأبرز للسحوبات والعروض الترويجية في المنطقة، وهذا العام ليس مختلفاً. وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قمنا بالتخطيط للعديد من السحوبات المثيرة هذا العام. وستظل آي ديلز أيضاً نقطة البيع الرقمية الحصرية لسحوبات نيسان الكبرى ضمن مهرجان دبي للتسوق، مما يسمح للعملاء من جميع أنحاء العالم بالمشاركة. وستنطلق أيضاً مجموعة من الحملات الأخرى بجوائز مثيرة خلال المهرجان مثل شقة في دبي، وسيارة رياضية ومليون درهم نقداً."
وقالت ليزيل فيتوسّي، مديرة التسويق في "ميريكس للاستثمار": "يُسعدنا الإعلان عن تعاوننا مع مهرجان دبي للتسوّق 2023-2024. من المتوقّع أن يُذهل "ذا بييتش" في "جي بي آر" زوّاره بعروض الطائرات من دون طيّار المدهشة والألعاب الناريّة التي سترسم منظراً ساحراً في السماء. كما سيستمتع الزوّار في "سيتي ووك" بترفيه موضوعه ’الموسيقى عبر العصور‘ والذي سيُقدّم مزيجاً نابضاً بالحياة من الموسيقى الحيّة وعروض الرقص. يُسلّط هذا التعاون الضوء على جهودنا المبذولة باستمرار لتقديم تجارب استثنائيّة تُحاكي ديناميكيّة دبي والتزامنا بالابتكار والترفيه."
وقال فيكاس تشادها، الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو: "باعتبارنا شركة تعتمد وتركز على العملاء، فإننا نتطلع دائمًا إلى تعزيز تجربة التسوق لعملائنا، ومنحهم شيئًا مقابل ولائهم؛ يوفر مهرجان دبي للتسوق فرصة مثالية للقيام بالأمرين معًا. وفي هذا العام أيضًا، باعتبار جمبو شريكًا طويل الأمد لمهرجان دبي للتسوق، ستقدم جمبو للعملاء فرصًا مذهلة للفوز بجوائز كبيرة".
وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية (منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى): "طيران الإمارات ودبي تجمعان العالم معاً بصورة لا مثيل لها. وقد استعدّت دبي لحدث ضخم آخر مع مهرجان دبي للتسوق المقبل، كما تتأهب طيران الإمارات لجلب الزوار من مختلف أنحاء العالم، لتجربة واحد من أكبر الأحداث التي تشهدها المدينة. ونحن نتطلع إلى دورة رائعة وناجحة أخرى من مهرجان دبي للتسوق، حيث يلتقي الفن بالثقافة تحت مظلة الترفيه، وتقدم مئات العلامات التجارية العالمية والمحلية عروضاً وأسعاراً جذابة على أحدث وأشهر منتجاتها وخدماتها."
قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من دورنا كشريكٍ استراتيجيٍ للمهرجان، نفخر في مجموعة اينوك برعاية مهرجان دبي للتسوّق منذ بدايته في عام 1996، ونحرص كل عام على تزويد عملائنا من المقيمين والزوار بعروض استثنائية تتخطى توقعاتهم. وخلال دورة العام 2024، ولأول مرّة على الإطلاق، يمكن لعملاء اينوك و"أوتوبرو" و"زووم" في كافة أرجاء الدولة الاستفادة من عروضنا السنوية والمشاركة فيها، الأمر الذي ينسجم مع خططنا الرامية إلى إثراء تجربة العملاء وتطويرها. ومن المنتظر أن تشهد الدورة الـ 29 للمهرجان إطلاق اينوك عروضاً مذهلة تمنح العملاء مزيداً من الجوائز القيّمة عبر كافة المنافذ التابعة للمجموعة بما في ذلك ’أوتوبرو‘ و’زووم‘."
وتعليقاً على الشراكة، قال فؤاد شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية: "تفتخر ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لإنشاء تجارب ديناميكية وغامرة للسكان والزائرين من جميع أنحاء العالم خلال مهرجان دبي للتسوق 2023-2024. ولا يقتصر التزامنا بهذه الفعالية المميزة على توفير عروض خلال المهرجان، إذ نسعى إلى المساهمة في قطاعَي السياحة والتجزئة المتناميين في الإمارة وإثرائهما، بهدف توفير لحظات وتجارب لا تُنسى في مراكز التسوق التابعة لنا".
يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم: مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا"، والسيف، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و"بلوواترز"، و"سيتي ووك"، وطيران الإمارات، و"إينوك"، واتصالات من e&، وماجد الفطيم "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، ونخيل مولز "ابن بطوطة مول"، و"سوق التنين 2"، و"بالم ويست بييتش"، و"نخيل مول"، و"ذا فيو"، و"ذا بييتش"، و"ذا أوتلت فيليدج".
استمتعوا بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم، في المدينة التي لا مثيل لها، مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، استعدوا للاستمتاع بالطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها خلال أروع وقت في السنة. وتنتظركم خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة في كل زاوية من زوايا المدينة، من التجارب الساحرة إلى الأنشطة الترفيهية الاستثنائية – كل يوم لمدة 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدّم منتجات محلية حصرية، والعلامات التجارية العالمية الفاخرة، وغيرها من عروض التجزئة التي تناسب الجميع.
لاستكشاف كل ما يقدمه مهرجان دبي للتسوق، يمكنكم الاطلاع على موقع "زوروا دبي" و@CelebrateDubai و@DiscoverDubai و@StyledbyDubai على قنوات التواصل الاجتماعي.
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