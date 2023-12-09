عروض رائعة لطائرات الدرون ومجسمات أضواء دبي الفريدة من نوعها في مهرجان دبي للتسوق

(MENAFN
- Tales & Heads) بدأ العد التنازلي لانطلاق الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، والتي تدعوكم لمشاهدة عروض طائرات الدرون المبهرة والمجسمات الضوئية التي تحول سماء المدينة إلى لوحةٍ فنيةٍ نابضةٍ بالحياة على مدار ثمانية وثلاثين يوماً.
تنطلق الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق، مهرجان التجزئة المفضل في العالم، في 8 ديسمبر وتستمر حتى 14 يناير 2024، وتقدم أفضل الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية وعروض التجزئة والأسواق المؤقتة والأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة، إضافة إلى فرص كبيرة لربح الجوائز والمكافآت القيمة.
عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول
يمكن مشاهدة عروض أضواء دبي وطائرات الدرون الرائعة التي لا مثيل لها خلال مهرجان دبي للتسوق، والتي تأتيكم هذا العام برعاية شركة بترول الإمارات الوطنية خلال الفترة من 8 ديسمبر حتى 14 يناير من الساعة 8 مساءً وحتى 10 مساءً، وسيستمتع سكان المدينة وزوارها بعرض ليلي جذاب ومجاني ينير سماء المدينة باستخدام أحدث تقنيات طائرات الدرون. تمزج القصة الأولى بين سحر القصص الخيالية وحيوية التقاليد المحلية، والتي تدور حول أهمية اللؤلؤة في دبي - التي تجسد الثروة والرخاء وجاذبية المدينة التي يشار إليها غالباً باسم "لؤلؤة العالم". وتنسج القصة عبر المناظر الطبيعية وتبرز الفروق الثقافية، حيث ترمز اللؤلؤة إلى أحلام المدينة ومثابرتها وطموحها.
بينما تنقل القصة الثانية المشاهدين إلى مستقبل دبي لتسلط الضوء على الرحلة الآسرة لمستكشف فضاء إماراتي حيث يجسد العرض تطلعات المدينة والتزامها بالابتكار ومكانتها كمركز عالمي للتقدم. ويمر المستكشف عبر مدينة دبي المستقبلية مليئة بالمساحات المستدامة وناطحات السحاب الشاهقة والتقدم الحديث، وتعرض رؤيتها ورغبتها في دفع الحدود إلى ما هو أبعد من المعتاد من خلال التطورات المبتكرة.
وستشهد دورة هذا العام من المهرجان عرضين جديدين كل ليلة بالتعاون مع ذا بييتش وبلوواترز، يتضمنان تشكيلات رائعة تقدمها 800 طائرة درون لتحول سماء دبي إلى لوحة نابضة بالألوان الخلابة تحاكي قصص ستترك المشاهدين في حالة من الدهشة وتهدي ذكريات تدوم إلى الأبد.
ولن يتوقف السحر عند هذا الحد. ستعكس عروض هذا العام الثقافة الإماراتية وذلك بالتعاون مع مخرج الرسوم المتحركة الشهير محمد سعيد حارب. وستعتمد العروض على مزج القصص الخيالية مع أصالة التقاليد المحلية، وتقديم لمحة عن مستقبل مدينة دبي. سيمزج الموضوع الأول بين سحر القصص الخيالية وحيوية التقاليد المحلية، والتي تدور حول أهمية اللؤلؤة في دبي - التي تجسد الثروة والرخاء وجاذبية المدينة التي يشار إليها غالباً باسم "لؤلؤة العالم". وتنسج القصة عبر المناظر الطبيعية وتبرز الفروق الثقافية، حيث ترمز اللؤلؤة إلى أحلام المدينة ومثابرتها وطموحها.
وأما في الموضوع الثاني، ينقل المشاهدين إلى مستقبل دبي من خلال القصة الآسرة لرحلة مستكشف فضاء إماراتي. ويجسد العرض تطلعات المدينة والتزامها بالابتكار ومكانتها كمركز عالمي للتقدم، حيث يمر المستكشف عبر دبي المستقبلية مليئة بالمساحات المستدامة وناطحات السحاب الشاهقة ويبرز التقدم الحديث. ويركز العرض على رؤية دبي وتخطيها الحدود إلى ما هو أبعد من المعتاد من خلال التطورات المبتكرة.
عروض ضوئية تشمل كامل المدينة
ستعود أضواء دبي من 8 ديسمبر حتى 14 يناير لتزيد من روعة المدينة في خمس وجهات بأعمال فريدة تمثل الإبداع والتعبير الفني. وستضم دورة هذا العام من الفعالية عرض مجسم شخصيتي "ذا أنوكي" للمرة الأولى في دبي، حيث ستضيئا حي دبي للتصميم ومنطقة السيف ليحولوا كلا من المركز الإبداعي والمشهد التاريخي إلى ساحة للأضواء. يلعب الثنائي الذي ابتكره المصممان الفرنسيان مويتو باتل وديفيد باسيجاند دور مؤثرين بهدف الحفاظ على البيئة، حيث يقومون بنشر الوعي حول تغير المناخ ويسحرون الزوار بتوهجهم.
وستتضمن الفعالية أيضاً عرض مجسمين ضخمين لمدهش ودانة في سيتي سنتر مردف، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدة شخصيتي دبي المحبوبتين، ومشاركتهما روح المرح والاكتشاف مع الزوار.
ويمكن أيضاً الاستمتاع بجمال الغابات المطيرة في فعالية "أمازون وندر" في ويست بيتش، النخلة، والتي ستقدم مجسمات مضيئة نابضة بالحياة بالحجم الطبيعي لببغاوات الأمازون وأوراق الشجر والحيوانات المذهلة. وستتضمن هذه التجربة الغامرة عرضاً مسرحياً في الفترة من 22 حتى 24 ديسمبر.
إضافةً إلى ذلك، يمكنك مشاهدة فعالية "إضاءة نيون دبي" والتي تتضمن 40 عبرة في خور دبي، مما يحول الخور إلى لوحة فنية ملونة بغاية الجمال، كما سينبض سوق الذهب القديم الشهير بالحياة من خلال اللوحات المضيئة التي تحمل عبارات تراثية ملهمة والتي ستساعدكم على نشر لحظاتكم التي لا تُنسى على إنستغرام.
يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا"، والسيف، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و"بلوواترز"، و"سيتي ووك"، وطيران الإمارات، و"إينوك"، واتصالات من e&، وماجد الفطيم "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، ونخيل مولز "ابن بطوطة مول"، و"سوق التنين 2"، و"بالم ويست بييتش"، و"نخيل مول"، و"ذا فيو"، و"ذا بييتش"، و"ذا أوتلت فيليدج".
استمتعوا بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم، في المدينة التي لا مثيل لها، مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، استعدوا للاستمتاع بالطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها خلال أروع وقت في السنة. وتنتظركم خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة في كل زاوية من زوايا المدينة، من التجارب الساحرة إلى الأنشطة الترفيهية الاستثنائية – كل يوم لمدة 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدّم منتجات محلية حصرية، والعلامات التجارية العالمية الفاخرة، وغيرها من عروض التجزئة التي تناسب الجميع.
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