1.4 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم في دبي - جريدة البورصة

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم مبايعات عقارية.
وشهدت الدائرة تسجيل 545 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم منها 67 مبايعة للأراضي بقيمة 87.5 مليون درهم و478 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14.2 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 9.3 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.
وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 24.6 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 16.1 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4.4 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 135 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 135 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 20.8 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 108.9 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 157.1 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 106.5 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 117.3 مليون درهم منها 5 رهون أراض بقيمة 6.2 مليون درهم و60 رهن فلل وشقق بقيمة 111.1 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 14.2 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 10.87 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 179.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 107.8 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 41.9 مليون درهم.
المصدر:
MENAFN09122023000202011048ID1107563884
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