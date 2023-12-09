1.4 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم في دبي - جريدة البورصة

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم مبايعات عقارية.

وشهدت الدائرة تسجيل 545 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم منها 67 مبايعة للأراضي بقيمة 87.5 مليون درهم و478 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14.2 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 9.3 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 24.6 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 16.1 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4.4 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 135 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 135 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 20.8 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 108.9 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 157.1 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 106.5 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 117.3 مليون درهم منها 5 رهون أراض بقيمة 6.2 مليون درهم و60 رهن فلل وشقق بقيمة 111.1 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 14.2 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 10.87 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 179.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 107.8 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 41.9 مليون درهم.

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