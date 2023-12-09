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الين يتحول للانخفاض لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية - جريدة البورصة

12/9/2023 7:06:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي

تحولت العملة اليابانية إلى الانخفاض خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم تفاؤل الأسواق إزاء احتمالات إنهاء المصرف المركزي إجراءات السياسة النقدية شديدة التيسير، في ظل ترقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي اليوم.

وصعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.14% إلى 144.32 ين، بعد أن ارتفعت قيمة الين بنحو 1.2% في وقت سابق من الجلسة، لكنه لا يزال في طريقه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 2% خلال تعاملات الخميس، لتسجل أعلى وتيرة للزيادة اليومية منذ يناير الماضي بعد تلميح محافظ البنك المركزي“كازو أويدا” في كلمة أمام البرلمان إلى اقتراب موعد إنهاء إجراءات السياسة النقدية شديدة التيسير.

وقالت“فيونا سينكوتا” محللة استرايجيات الأسواق لدى“سيتي إندكس” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن الين لن يمتلك مجالاً أكبر لتحقيق مكاسب كبيرة، دون اكتسابه مزيد من الزخم بواسطة إجراءات بنك اليابان.

المصدر:

MENAFN09122023000202011048ID1107563883

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