الين يتحول للانخفاض لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية - جريدة البورصة

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تحولت العملة اليابانية إلى الانخفاض خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم تفاؤل الأسواق إزاء احتمالات إنهاء المصرف المركزي إجراءات السياسة النقدية شديدة التيسير، في ظل ترقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي اليوم.
وصعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.14% إلى 144.32 ين، بعد أن ارتفعت قيمة الين بنحو 1.2% في وقت سابق من الجلسة، لكنه لا يزال في طريقه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 2% خلال تعاملات الخميس، لتسجل أعلى وتيرة للزيادة اليومية منذ يناير الماضي بعد تلميح محافظ البنك المركزي“كازو أويدا” في كلمة أمام البرلمان إلى اقتراب موعد إنهاء إجراءات السياسة النقدية شديدة التيسير.
وقالت“فيونا سينكوتا” محللة استرايجيات الأسواق لدى“سيتي إندكس” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن الين لن يمتلك مجالاً أكبر لتحقيق مكاسب كبيرة، دون اكتسابه مزيد من الزخم بواسطة إجراءات بنك اليابان.
المصدر:
MENAFN09122023000202011048ID1107563883
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