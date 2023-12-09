مسح: نمو الطلب على النفط في الصين قد يتباطأ في 2024 - جريدة البورصة

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قد يشهد الطلب على النفط في الصين تباطؤًا في العام المقبل، مع بدء تأثير الطلب على السفر والاستهلاك بعد جائحة“كوفيد-19” في التلاشي.
ووفقًا لاستطلاع أجرته“بلومبرج” على تقديرات مستشارين ومحللين في الصناعة، فإن الصين قد تستهلك 500 ألف برميل إضافية يوميًا في العام المقبل، وهو ما يقل عن ثلث الزيادة المسجلة هذا العام.
وحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، سجلت الصين 75% من الزيادة في الطلب العالمي على النفط المسجلة في 2023.
وذكر“كه شياو مينغ” الخبير لدى أكبر شركة تكرير صينية“سينوبك”: في العام المقبل سيعود النمو إلى المسار الطبيعي مع تلاشي العوامل الوبائية، وأضاف أن التوقعات ليست مشجعة بصورة كبيرة، وأن مصير المنتجات النفطية يرتبط ارتباطأ وثيقًا أيضًا بمصير الاقتصاد الأوسع نطاقًا.
المصدر:
MENAFN09122023000202011048ID1107563882
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