مسح: نمو الطلب على النفط في الصين قد يتباطأ في 2024 - جريدة البورصة

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قد يشهد الطلب على النفط في الصين تباطؤًا في العام المقبل، مع بدء تأثير الطلب على السفر والاستهلاك بعد جائحة“كوفيد-19” في التلاشي.

ووفقًا لاستطلاع أجرته“بلومبرج” على تقديرات مستشارين ومحللين في الصناعة، فإن الصين قد تستهلك 500 ألف برميل إضافية يوميًا في العام المقبل، وهو ما يقل عن ثلث الزيادة المسجلة هذا العام.

وحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، سجلت الصين 75% من الزيادة في الطلب العالمي على النفط المسجلة في 2023.

وذكر“كه شياو مينغ” الخبير لدى أكبر شركة تكرير صينية“سينوبك”: في العام المقبل سيعود النمو إلى المسار الطبيعي مع تلاشي العوامل الوبائية، وأضاف أن التوقعات ليست مشجعة بصورة كبيرة، وأن مصير المنتجات النفطية يرتبط ارتباطأ وثيقًا أيضًا بمصير الاقتصاد الأوسع نطاقًا.

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