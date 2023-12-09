الإمارات تتصدر قائمة الدول الأعلى أداءً في المنطقة العربية بمرونة التجارة العالمية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة“وايتشيلد”، عن إصدار النسخة الأولى من تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية على هامش مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ (COP28) في دبي، لتتصدر الإمارات قائمة الدول الأعلى أداءً في المنطقة العربية على مؤشر لمرونة التجارة العالمية بفضل دورها كمركز تجاري عالمي رئيسي وبيئتها المواتية لمزاولة الأعمال، ومحفظتها المتنوعة من الشركاء التجاريين وبنيتها التحتية عالمية المستوى وخدماتها اللوجستية عالية الجودة وقدراتها الجمركية المتميزة.
وقال الشريك الإداري في شركة وايتشيلد فادي فرّا، في تصريح اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية“وام” بادرت وايتشيلد، في ظل تصاعد الاهتمام بقضايا سياسة التجارة العالمية ومساهمتها في تعزيز استدامة الاقتصادات في العالم، إلى ابتكار تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية، والذي يقدم منهجية غير مسبوقة لدعم الدول في تحديد السبل المتاحة لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التقلبات التجارية والتعافي منها.
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ويتزامن إصدارنا لهذا التقرير مع انعقاد مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ COP28 في دبي، ونأمل بأن يساهم التقرير في تحقيق أهداف المؤتمر، ولا سيما في المجالات التي تتيح استخدام السياسات التجارية والداعمة للمساعدة على تحفيز إجراءات حماية المناخ وتعزيز التنمية المستدامة”.
المصدر:
MENAFN09122023000202011048ID1107563879
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