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الاقتصاد الأمريكي يُضيف وظائف بأكثر من المتوقع في نوفمبر - جريدة البورصة

12/9/2023 7:06:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة تجاوزت التوقعات في نوفمبر، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة، في إشارة على زيادة الزخم في سوق العمل، مما يدعم نمو أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التي صدرت الجمعة، إضافة الاقتصاد 199 ألف وظيفة غير زراعية خلال نوفمبر، ليتجاوز التوقعات عند إضافة 190 ألف وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 3.7% مقارنة بـ 3.9% في قراءة أكتوبر.

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وكانت أكبر زيادات في الوظائف خلال نوفمبر في قطاعات الرعاية الصحية الذي أضاف 77 ألف وظيفة، والحكومة 49 ألف وظيفة، والتصنيع 28 ألفًا، والترفيه والضيافة 40 ألفًا.

وارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار 0.1 ساعة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بمقدار 0.4% في نوفمبر على أساس شهري أو 12 سنتاً إلى 34.10 دولار.

ويوفر ذلك التقرير بيانات هامة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبيل اتخاذ قراره بشأن الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع القادم، وما إذا كان سوف يستمر في سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة مطولة، أم يبدأ في خفض الفائدة في وقت مبكر من العام الجديد.

المصدر:

MENAFN09122023000202011048ID1107563878

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