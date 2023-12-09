الاقتصاد الأمريكي يُضيف وظائف بأكثر من المتوقع في نوفمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة تجاوزت التوقعات في نوفمبر، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة، في إشارة على زيادة الزخم في سوق العمل، مما يدعم نمو أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التي صدرت الجمعة، إضافة الاقتصاد 199 ألف وظيفة غير زراعية خلال نوفمبر، ليتجاوز التوقعات عند إضافة 190 ألف وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 3.7% مقارنة بـ 3.9% في قراءة أكتوبر.
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وكانت أكبر زيادات في الوظائف خلال نوفمبر في قطاعات الرعاية الصحية الذي أضاف 77 ألف وظيفة، والحكومة 49 ألف وظيفة، والتصنيع 28 ألفًا، والترفيه والضيافة 40 ألفًا.
وارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار 0.1 ساعة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بمقدار 0.4% في نوفمبر على أساس شهري أو 12 سنتاً إلى 34.10 دولار.
ويوفر ذلك التقرير بيانات هامة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبيل اتخاذ قراره بشأن الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع القادم، وما إذا كان سوف يستمر في سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة مطولة، أم يبدأ في خفض الفائدة في وقت مبكر من العام الجديد.
المصدر:
MENAFN09122023000202011048ID1107563878
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